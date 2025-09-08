聽新聞
府院黨設「闢謠中央廚房」 藍譏造謠平台

聯合報／ 記者張文馨鄭媁李成蔭林銘翰／台北報導

民進黨主席賴清德近日下鄉與黨公職分批座談，地方反映中央執政即時闢謠與政績宣傳不力的問題；民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，府院黨將建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，除了快速闢謠，更要主動出擊，分享政績；府院黨會步調一致，快速處理。

但國民黨發言人楊智伃批評，民進黨在大罷免失敗後仍不知悔改，繼續做「降智圖卡」成為最大造謠平台；民眾黨也批，民進黨一再透過中央廚房「倒廚餘」餵養側翼、配合散播假訊息製造人民對立，成為社會最大亂源。

兼任民進黨主席的賴總統近日下鄉座談，基層反映假訊息很多。民進黨秘書長徐國勇上任後要求回應輿情秉持「二二二法則」，也就是任何新聞事件回應必須簡要快速，文字不要超過兩百字，圖卡不要超過兩張，影片不要超過兩分鐘。

阮俊達表示，府院黨隊形變陣後，建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，舉例來說，網路先前流傳甚廣的「太陽能板廢水毒死小鳥」ＡＩ假圖，環境部、事實查核中心和中央黨部都關注到此事，要求主管機關除了查證、發新聞稿，還要追加圖卡來闢謠；接著，還要透過檢舉，從源頭下架假訊息，分享假訊息的網友看自己的臉書，就可以發現這則貼文被標示有假。

阮俊達說，攻擊永遠是最好的防守，這並不是指要跟著產製謠言，而是主動散播重要且正面的訊息，讓民眾把注意力留給這些訊息；接下來不論是闢謠還是政策溝通，府院黨會集中焦點，快速處理。

民眾黨發言人張彤說，民進黨的當務之急不是闢謠，而是停止造謠；相信只要民進黨中央廚房停業，自然就能還給閱聽人乾淨的媒體環境。

