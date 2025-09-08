賴清德桃竹座談 基層反映執政「人民感受不強烈」
大罷免失敗、內閣改組後，賴清德總統啟動全國巡迴黨務座談，面對外界關注此行是否涉及二○二六年選戰布局，桃園基層也喊話市長人選應盡快出爐，穩定軍心。賴則表示，此行就是「傾聽之旅」，聽各界意見，也拜託黨公職民代要向選民宣傳中央執政成績。
賴清德總統昨先後在新竹、桃園與地方黨公職座談，桃園場原定會議九十分鐘，但自下午四時十分一路持續到晚間七時許，長達近三個小時，與會人士直呼意外。
據了解，會中未提到大罷免，多位民代表示基層反映「民進黨執政成績不錯，但人民感受不強烈」，盼中央加快政策宣傳、黨中央強化相關機制。
針對外界抨擊政府沒做事，賴總統在總結時細數自己從蔡英文擔任總統至今，包含長照、幼兒照顧、應對關稅、照顧青年、減稅等政策脈絡，賴表示會請黨中央強化溝通，「讓執政成果更貼近民意」。
黨秘書長徐國勇提到，將強化應對假訊息「二二二原則」，加強黨務主管和地方溝通渠道，積極加入地方黨務系統群組。
桃園座談會對明年選舉議題雖著墨不深，但現場有民代提到桃園市長選舉，直言「母雞應該提早、趕快出來」，以穩定基層軍心。賴清德僅表示選對會已成立，未來會依照既定遊戲規則辦理。
賴總統在新竹市與黨公職閉門座談一個半小時，據與會者轉述，議員普遍關切生活品質改善、教育與醫療資源，指出新竹雖然不是民進黨執政縣市，但希望中央更多支持。賴清德在會中指出，中央將推動ＡＩ新十大建設與長照政策，包含議員爭取建設心聲，會帶回去給執政團隊與行政院長卓榮泰設法協助，也拜託黨公職民代要向選民宣傳中央執政成績，讓大家知道政府在做哪些事情。
