賴柯同框善意互動 柯建銘不回應「逼退說」

大罷免落幕，民進黨內部檢討聲不斷，總統兼民進黨主席賴清德啟動全國巡迴黨務座談，昨前往新竹內天后宮參香，並與地方黨公職餐敘。外界先前盛傳賴清德有意推動立院黨團改組，還數度與柯建銘懇談盼退居第二線，兩人昨同框互動，賴微笑拍柯肩膀，格外引人矚目。

賴清德昨一下車，便主動伸手與柯建銘握手，臉上掛著笑容，寒暄數句後更拍了拍柯的肩膀，動作自然卻耐人尋味。在場人士觀察，兩人肢體語言透露善意，也被視為對外界「逼退說」的一種回應。面對記者詢問，柯建銘說，他不會回答這些問題。

民進黨秘書長徐國勇受訪說，這些檢討都是民進黨團結、往前走的力量；民進黨本來就是一個大鳴大放的政黨，在檢討的時候，若黨公職認為哪裡應要改進、要加強，都可以提出意見，民進黨都會當作參考。至於外界關注柯建銘去留，徐國勇則借用柯的話「無聲勝有聲」回應。

據轉述，除了在新竹內天后宮揭牌參香外，民進黨主席賴清德在飯店與地方黨公職座談，聊了兩小時，賴、柯全程參與，兩人互動如常，場內氣氛平和。

據指出，會中大家分別表示中央執政下政策辯護的難度，或者反映需要中央注意的事項；新竹市作為藍白示範區，也是柯建銘大本營，自然有人替柯說公道話，談及柯對新竹地方、對國會及對民進黨的貢獻，但語氣並不激烈。

立法院即將開議，立院黨團幹部集體辭職後，卻傳出黨團幹事無人登記，徐說，時間到了，人選就會浮出來，且現在還有時間，民進黨從來不缺人才。民進黨立委吳思瑤表示，改造黨團人人有責，等待有志之士出現，但要全面性喊話學長姐趕快承擔。

新竹市議會黨團總召陳建名被問到是否聲援柯建銘？他表示，不是聲援，而是柯建銘對新竹意義重大，過去民代生涯都奉獻給新竹人，全力處理大罷免，「大家還是希望柯總召能繼續帶領新竹隊作戰」。

日本首相石破茂昨宣布請辭自民黨總裁，民進黨立委郭國文透過臉書表示，面對黨內敗選後的逼宮，石破茂雖然一開始抵抗，但該面對的還是要面對，最終為了避免黨內分裂，石破茂做出有高度的決定。

與賴清德同為民進黨新潮流系的郭國文，此番說法也令人聯想到最近的賴柯紛爭，被認為「衝著柯建銘而來」。郭國文昨分析石破茂下台一事表示，石破茂從政近四十年，面臨黨內連署、公開表態希望自行請辭，面對黨內的逼宮，石破茂雖然一開始抵抗，但該面對的還是必須面對，如今也做出對得起自己政治生涯的選擇。

