聽新聞
0:00 / 0:00

賴柯同框善意互動 柯建銘不回應「逼退說」

聯合報／ 記者王駿杰張文馨／連線報導
清德總統（前左起）昨到新竹內天后宮參拜，民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨秘書長徐國勇全程陪同。對於媒體提問黨團幹部相關話題，柯都保持沉默。記者黃義書／攝影
清德總統（前左起）昨到新竹內天后宮參拜，民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨秘書長徐國勇全程陪同。對於媒體提問黨團幹部相關話題，柯都保持沉默。記者黃義書／攝影

大罷免落幕，民進黨內部檢討聲不斷，總統兼民進黨主席賴清德啟動全國巡迴黨務座談，昨前往新竹內天后宮參香，並與地方黨公職餐敘。外界先前盛傳賴清德有意推動立院黨團改組，還數度與柯建銘懇談盼退居第二線，兩人昨同框互動，賴微笑拍柯肩膀，格外引人矚目。

賴清德昨一下車，便主動伸手與柯建銘握手，臉上掛著笑容，寒暄數句後更拍了拍柯的肩膀，動作自然卻耐人尋味。在場人士觀察，兩人肢體語言透露善意，也被視為對外界「逼退說」的一種回應。面對記者詢問，柯建銘說，他不會回答這些問題。

民進黨秘書長徐國勇受訪說，這些檢討都是民進黨團結、往前走的力量；民進黨本來就是一個大鳴大放的政黨，在檢討的時候，若黨公職認為哪裡應要改進、要加強，都可以提出意見，民進黨都會當作參考。至於外界關注柯建銘去留，徐國勇則借用柯的話「無聲勝有聲」回應。

據轉述，除了在新竹內天后宮揭牌參香外，民進黨主席賴清德在飯店與地方黨公職座談，聊了兩小時，賴、柯全程參與，兩人互動如常，場內氣氛平和。

據指出，會中大家分別表示中央執政下政策辯護的難度，或者反映需要中央注意的事項；新竹市作為藍白示範區，也是柯建銘大本營，自然有人替柯說公道話，談及柯對新竹地方、對國會及對民進黨的貢獻，但語氣並不激烈。

立法院即將開議，立院黨團幹部集體辭職後，卻傳出黨團幹事無人登記，徐說，時間到了，人選就會浮出來，且現在還有時間，民進黨從來不缺人才。民進黨立委吳思瑤表示，改造黨團人人有責，等待有志之士出現，但要全面性喊話學長姐趕快承擔。

新竹市議會黨團總召陳建名被問到是否聲援柯建銘？他表示，不是聲援，而是柯建銘對新竹意義重大，過去民代生涯都奉獻給新竹人，全力處理大罷免，「大家還是希望柯總召能繼續帶領新竹隊作戰」。

日本首相石破茂昨宣布請辭自民黨總裁，民進黨立委郭國文透過臉書表示，面對黨內敗選後的逼宮，石破茂雖然一開始抵抗，但該面對的還是要面對，最終為了避免黨內分裂，石破茂做出有高度的決定。

與賴清德同為民進黨新潮流系的郭國文，此番說法也令人聯想到最近的賴柯紛爭，被認為「衝著柯建銘而來」。郭國文昨分析石破茂下台一事表示，石破茂從政近四十年，面臨黨內連署、公開表態希望自行請辭，面對黨內的逼宮，石破茂雖然一開始抵抗，但該面對的還是必須面對，如今也做出對得起自己政治生涯的選擇。

新竹 民進黨 柯建銘 賴清德 大罷免 徐國勇 郭國文

延伸閱讀

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

逼宮聲浪升高 石破茂請辭稱「不會參選」：自民黨若不改變 將沒有未來

影／賴清德與柯建銘同框 新竹內天后宮參拜

巡迴座談被問黨內逼宮柯建銘？徐國勇：無聲勝有聲

相關新聞

賴柯同框善意互動 柯建銘不回應「逼退說」

大罷免落幕，民進黨內部檢討聲不斷，總統兼民進黨主席賴清德啟動全國巡迴黨務座談，昨前往新竹內天后宮參香，並與地方黨公職餐敘...

賴清德桃竹座談 基層反映執政「人民感受不強烈」

大罷免失敗、內閣改組後，賴清德總統啟動全國巡迴黨務座談，面對外界關注此行是否涉及二○二六年選戰布局，桃園基層也喊話市長人...

府院黨設「闢謠中央廚房」 藍譏造謠平台

民進黨主席賴清德近日下鄉與黨公職分批座談，地方反映中央執政即時闢謠與政績宣傳不力的問題；民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，...

英媒體人離職 在野：檢討TaiwanPlus預算

TaiwanPlus影音平台前英國籍主管Ed Moon（中文名艾永青）於今年七月離職返英；他近日貼文指出，起因為工作被政...

冷眼集／民進黨治國不能只會拚選舉！

造成台灣社會極度對立的大罷免，歷經兩度投票，民意以卅二比○狠摑民進黨耳光。但八二三大敗未滿兩周，民進黨主席賴清德上周三即...

4年花1億 府大手筆換冷氣 藍白：先換能源政策

總統府明年度預算中，續編更換中央空調主機和送風機系統預算，明年為最後一年經費，要花五千七百五十六萬元，這筆預算執行四年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。