快訊

江祖平控訴遭三立副總之子下藥性侵 吳宗憲首度表態

洪秀柱：以智慧築起兩岸和平之橋 共書抗戰史

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱（右）現身天安門城樓上觀看中共九三閱兵。 圖／取自央視新聞
國民黨前主席洪秀柱（右）現身天安門城樓上觀看中共九三閱兵。 圖／取自央視新聞

國民黨前主席洪秀柱日前出席中共閱兵。洪秀柱今表示，兩岸共書抗戰史是她長期以來的堅持；擔任國民黨主席期間提出的「和平政綱」，始終是她最核心的信念，唯有透過制度化的安排，兩岸才能真正走出敵對，確保人民的安全與福祉。

洪秀柱指出，這次能親身參加九三閱兵，心裡真的是非常震撼，震撼不只是因為看到先進的武備，而是因為看到一隊隊官兵昂首挺立、精神抖擻，展現出守護民族、維護和平的決心；九三閱兵不只是軍力的炫耀，而是中華民族向全世界莊嚴宣告「我們已經不再任人欺凌，東方睡獅已經醒來，中國人已經昂然屹立於世界之林」。

洪秀柱表示，抗戰勝利的意義更為深刻。自甲午戰爭以來，台灣與澎湖被迫割讓，與祖國分離長達半個世紀，直到1945年抗戰勝利，日本宣布無條件投降，台灣才得以光復，重新回到祖國的懷抱；這段歷史大家絕不能忘記，因為沒有抗戰的勝利，就沒有台灣的回歸。

洪秀柱表示，兩岸共書抗戰史，也是她長期以來的堅持，當年馬習會就曾作出這樣的決議，2017年在南京也召開過「中華民族抗日戰爭史」研討會；她一直認為，這不是要去爭論誰貢獻多，而是要把抗戰的全貌呈現出來，讓年輕一代了解，今日的和平與發展，是先烈以血肉之軀換來的成果。

洪秀柱強調，她在2016年擔任國民黨主席時提出的「和平政綱」，始終是她最核心的信念。這份政綱的重點，就是在中華民國憲法的基礎上深化九二共識，並積極探討兩岸簽署「和平協議」的可能性；唯有透過制度化的安排，兩岸才能真正走出敵對，確保人民的安全與福祉。她認為，內戰的陰影，不能再交給下一代，他們這一代就要勇敢地承擔責任，把它終結。

洪秀柱表示，抗戰先烈以血肉築起長城，而他們要以智慧築起兩岸和平之橋。這是歷史賦予的使命。她相信，戰爭只會帶來生靈塗炭，唯有和平，才是能留給子孫後代最珍貴的禮物。

洪秀柱 抗戰勝利 中共閱兵

延伸閱讀

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

會見洪秀柱 王滬寧：九三活動極大激發中華兒女民族力量

洪秀柱赴九三閱兵被批助陣犯台 張雅屏：推動兩岸和平需勇氣

洪秀柱出席九三閱兵 陸委會呼籲立法院應發動調查

相關新聞

洪秀柱：以智慧築起兩岸和平之橋 共書抗戰史

國民黨前主席洪秀柱日前出席中共閱兵。洪秀柱今表示，兩岸共書抗戰史是她長期以來的堅持；擔任國民黨主席期間提出的「和平政綱」...

賴清德傾聽之旅3小時十分熱烈 與會提2026桃市長人選早定

身兼民進黨主席的賴清德今天下午前往中壢區傾聽之旅，與桃園市黨公職閉門座談，原訂90分鐘座談延長至3小時，與會黨公職發言踴...

賴清德桃園座談逾3小時 基層盼桃園隊「母雞」早日出爐穩軍心

民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，身兼黨主席的賴清德總統今下午到桃園中壢與地方黨公職座談，從下午4點10分一路談到晚間7點...

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

日本首相石破茂在7月自民黨於參議院選舉敗選時選擇留任，引發黨內不滿，傳出逼宮，石破茂今天（7日）宣布請辭自民黨總裁職務。...

攻擊是最好的防守！綠：府院黨打造完整闢謠平台 主動分享政績

民進黨主席賴清德近日下鄉與黨公職分批座談，地方反映中央執政即時闢謠與政績宣傳不力的問題；民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，...

府院黨將完善闢謠平台 林沛祥：早就有「造謠平台」

民進黨府院黨隊形變陣後，擬建立更完整的闢謠平台「中央廚房」。「府院黨造謠平台不是早就有了？」國民黨立法院黨團首席副書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。