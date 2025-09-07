快訊

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

賴清德傾聽之旅3小時十分熱烈 與會提2026桃市長人選早定

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
身兼民進黨主席的賴清德今天下午前往中壢區傾聽之旅，與桃園市黨公職閉門座談，原訂90分鐘座談延長至3小時，與會黨公職發言踴躍，賴仔細傾聽說明「希望執政貼近民意」，民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香，與會提出2026選舉戰力請黨中央盡快決定，賴總統說會帶回去研議，與會沒有討論2026桃園市長人選。

賴清德啟動全國22縣市巡迴座談，今天前往桃園市這場傾聽之旅，與桃園市所有黨公職座談討論，與會人士形容，黨公黨幾乎每人都發言「座談十分熱烈」，欲罷不能，賴清德聽取大家意見，回答很詳細，使得座談時間延至3小時。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，與會立委、市議員跟露總統提到地方需求需要溝通，2026年桃園市長選舉團隊戰力，也請黨中央盡快決定，總統說會帶回去研議，總統也將中央政府做福利與民生經濟政策，一五一十跟地方黨公職說明，希望黨公職與市民說明，對市民與年輕朋友政策可以多傳遞，總統在這部分述說的時間花的比較多，會中對於2026桃園市長人選沒有討論， 總統希望可以盡快與地方黨公職組成連線緊密合作。

民進黨市議會黨團總召李宗豪表示，總統說明成立新內閣團隊，希望地方提出實際需要帶回去研議，座談會中提到過去蔡總統到現在賴總統持續在做的事情，包括國防安全、經濟發展及減稅，讓民眾都很有感，針對與會議員及前輩提出很多意見，總統都親自回復傾聽地方心聲。

李宗豪表示，與會大家很多人都提到桃園市長人選，希望民進黨中央趕快布局，總統回應說這周三選對會成立，未來將著手討論，並未討論人選。。

市議員黃瓊慧表示，總統坐下來對地方發表想法與意見，提及府院黨三個立場不同，但要緊密串連，包括突破同溫層部分，很多政策要透過黨公職散布出去。

