賴清德桃園座談逾3小時 基層盼桃園隊「母雞」早日出爐穩軍心

民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，身兼黨主席的賴清德總統今下午到桃園中壢與地方黨公職座談，從下午4點10分一路談到晚間7點多，時間長達3個小時多。據了解，2026選舉話題雖非焦點，但有基層喊話桃園市長人選應盡快出爐，穩定軍心。對此，賴僅回應，選對會已於上周三成立，後續將依既定規則辦理，未談及相關具體時程。

今天座談會超過3小時，據悉過程中許多民代積極發言，賴清德針對所有提問也詳細回應，「很有誠意」。會議主軸聚焦國內外挑戰、如何深化中央與地方執政合作，以及如何更貼近民意推動政策等議題。

座談中雖未提到大罷免，不過不少基層反映，民進黨執政成績不錯，但一般民眾較無感，如何強化宣傳成很重要，包括訊息回覆不夠即時、第一線面對民眾時缺乏快速資訊傳遞等，都盼黨中央強化相關機制。

對此，賴清德表示會請黨中央強化溝通。黨秘書長徐國勇提到，將強化應對假訊息的「222原則」，也加強黨務主管跟地方的溝通渠道，積極加入地方黨務系統的群組。

針對外界抨擊民進黨政府沒有做事，賴清德在總結時特別花時間「耳提面命」，細數自己從蔡英文政府至今，包含長照、幼兒照顧、應對關稅問題、持續照顧青年、減稅等政策脈絡，希望地方黨公職能加強向民眾宣傳溝通這些福國利民的政策，讓執政成果更貼近民意。

另，明年選舉議題雖著墨不深，但現場有民代提到桃園市長選舉，直言「母雞應該提早、趕快出來」，以穩定基層軍心。

對此，賴清德僅表示選對會已成立，未來會依照既定遊戲規則辦理，包括哪些地方需要初選、哪些不需要初選等都有規範，如果地方有共識，提名過程會比較順利，但並未談到具體時程安排。

