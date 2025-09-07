暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片

日本首相石破茂在7月自民黨於參議院選舉敗選時選擇留任，引發黨內不滿，傳出逼宮，石破茂今天（7日）宣布請辭自民黨總裁職務。有賴系色彩的民進黨立委郭國文透過臉書表示，面對黨內的逼宮，石破茂雖然一開始抵抗，但該面對的還是要面對，最終為了避免黨內分裂，石破茂做出有高度的決定。

郭國文的說法令人聯想到最近的民進黨內部紛爭，大罷免失利後，賴清德總統日前要求民進黨立法院院黨團改組，形同要求萬年總召柯建銘去職，賴柯兩人今天在新竹的公開活動和閉門的黨公職座談活動同台，互動和關係備受外界關注。

但柯建銘受訪時說，他不會回答這些問題。

郭國文引述中央社報導來分析石破茂下台，他說，石破茂從政近40年，面臨黨內連署、公開表態希望自行請辭，面對黨內的逼宮，石破茂雖然一開始抵抗，但該面對的還是必須面對，如今也做出對得起自己政治生涯的選擇，即便上任首相不到一年，依舊選擇請辭下台。

郭國文表示，石破茂雖然民調止跌，但自民黨內多數政要依舊認為，對於選舉的大敗要負起政治責任，甚至發動連署希望他請辭，最終石破茂也為了避免黨內分裂，做出有高度的決定。

郭國文表示，石破茂請辭後，日本將重新一次總裁選舉，當選人也可能立即解散國會，並尋求自民黨與其他小黨聯合執政的可能；接下來，日本政壇一定會有變動，也意味著台日的國會交流可能要暫緩，直到新首相，甚至新國會確認。

