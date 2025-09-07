立院黨團幹部7缺6 綠：不缺人才等有志之士出現

快訊

中央社／ 記者陳俊華台北7日電

立法院新會期將在9月中旬開議，民進黨團幹部仍無人登記。民進黨秘書長徐國勇今天說，民進黨從來不缺人才，時間到了就會湧現出來；民進黨立委吳思瑤表示，改造黨團人人有責，等待有志之士出現，但要全面性喊話學長姐趕快承擔。

原任民進黨團幹事長吳思瑤、黨團書記長陳培瑜，及4位副幹事長與副書記長日前請辭，黨團7長僅剩總召柯建銘一人。民進黨團1日行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團幹事長及書記長參選意願，最終仍無人登記。

民進黨6日啟動全國22縣市巡迴座談，身兼民進黨主席的總統賴清德今天上午到新竹市天后宮參拜，柯建銘全程陪同；賴總統抵達後，一下車就先與柯建銘握手、拍肩膀寒暄，雙方互動自然。

外傳黨內要逼退柯建銘，陪同賴總統出席的徐國勇受訪時說，「無聲勝有聲」。至於立法院將開議卻無人登記黨團幹部，他說，民進黨從來不缺人才，時間到了就會湧現出來。

民進黨立委吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，專業、有能力，比她資深的有志之士大有人在，大家會望之卻步，是因為覺得擔任幹部非常耗損、高壓，區域立委更是蠟燭多頭燒，要時間分配、經營選區，又會成為攻擊目標，她都可以理解也感同身受。

吳思瑤說，改造黨團人人有責，大家都在等待有志之士，距離開議前還有一點時間，會繼續喊話。現在國會生態比較對立，政治攻防比較吃重；想要參選縣市首長的立委，都想優先經營選區、布局選舉，希望形象上比較不要沾染太多攻擊性，這都可以理解。

吳思瑤指出，上一屆民進黨是國會多數，但現在要乘風破浪、披荊斬棘，將會是巨大考驗，自己曾身歷其境也知道那個高壓，她不特別點名，但要全面性喊話學長姐趕快承擔。

民進黨立委鍾佳濱向中央社記者表示，外界關注黨團未來動向，徐國勇借用柯建銘的話語「此時無聲勝有聲」巧妙回應；他認為，黨團幹部的組合就像辦桌，菜色合口味最重要，「至於何時端出來？客人坐齊了就會出菜」。

