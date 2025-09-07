攻擊是最好的防守！綠：府院黨打造完整闢謠平台 主動分享政績
民進黨主席賴清德近日下鄉與黨公職分批座談，地方反映中央執政即時闢謠與政績宣傳不力的問題；民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，府院黨將建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，除了快速闢謠，更要主動出擊，分享政績；府院黨會步調一致，快速處理。
兼任黨主席的賴總統近日下鄉座談，基層反映假訊息很多。徐國勇上任後要求回應輿情秉持「二二二法則」，也就是任何新聞事件回應必須簡要快速，文字不要超過兩百字，圖卡不要超過兩張，影片不要超過兩分鐘。
此外，行政院秘書長張惇涵在就任時稱將扮演控球後衛，落實賴清德總統與行政院長卓榮泰交付的解決人民問題、推動人民有感施政、加強溝通並加速執行共三項任務。
阮俊達表示，府院黨隊形變陣後，建立更完整的闢謠平台「中央廚房」。
舉例來說，網路先前流傳甚廣的「太陽能板廢水毒死小鳥」ＡＩ假圖，環境部、事實查核中心和中央黨部都關注到此事，要求主管機關除了查證、發新聞稿，還要追加圖卡來闢謠；接著，還要透過檢舉，從源頭下架假訊息，分享假訊息的網友看自己的臉書，就可以發現這則貼文被標示有假。
此外，上周四行政院院會後公布的新青安的調整措施，阮俊達說，各方有不同的聲音，周五迄今，內政部、財政部和金管會接連發稿、發社群圖文，黨部也同步發文，說明政府的居住政策有整體規畫與配套，是要協助首購自住青年，但有其條件設定，而非助長炒房；「這個速度，連黨部都很有感。」
阮俊達說，攻擊永遠是最好的防守，這並不是指要跟著產製謠言，而是主動散播重要且正面的訊息，讓民眾把注意力留給這些訊息；接下來不論是闢謠還是政策溝通，府院黨會集中焦點，步調一致，快速處理。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言