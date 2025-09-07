攻擊是最好的防守！綠：府院黨打造完整闢謠平台 主動分享政績

民進黨主席賴清德近日下鄉與黨公職分批座談，地方反映中央執政即時闢謠與政績宣傳不力的問題；民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，府院黨將建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，除了快速闢謠，更要主動出擊，分享政績；府院黨會步調一致，快速處理。

兼任黨主席的賴總統近日下鄉座談，基層反映假訊息很多。徐國勇上任後要求回應輿情秉持「二二二法則」，也就是任何新聞事件回應必須簡要快速，文字不要超過兩百字，圖卡不要超過兩張，影片不要超過兩分鐘。

此外，行政院秘書長張惇涵在就任時稱將扮演控球後衛，落實賴清德總統與行政院長卓榮泰交付的解決人民問題、推動人民有感施政、加強溝通並加速執行共三項任務。

阮俊達表示，府院黨隊形變陣後，建立更完整的闢謠平台「中央廚房」。

舉例來說，網路先前流傳甚廣的「太陽能板廢水毒死小鳥」ＡＩ假圖，環境部、事實查核中心和中央黨部都關注到此事，要求主管機關除了查證、發新聞稿，還要追加圖卡來闢謠；接著，還要透過檢舉，從源頭下架假訊息，分享假訊息的網友看自己的臉書，就可以發現這則貼文被標示有假。

此外，上周四行政院院會後公布的新青安的調整措施，阮俊達說，各方有不同的聲音，周五迄今，內政部、財政部和金管會接連發稿、發社群圖文，黨部也同步發文，說明政府的居住政策有整體規畫與配套，是要協助首購自住青年，但有其條件設定，而非助長炒房；「這個速度，連黨部都很有感。」

阮俊達說，攻擊永遠是最好的防守，這並不是指要跟著產製謠言，而是主動散播重要且正面的訊息，讓民眾把注意力留給這些訊息；接下來不論是闢謠還是政策溝通，府院黨會集中焦點，步調一致，快速處理。

