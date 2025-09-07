快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

府院黨將完善闢謠平台 林沛祥：早就有「造謠平台」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片

民進黨府院黨隊形變陣後，擬建立更完整的闢謠平台「中央廚房」。「府院黨造謠平台不是早就有了？」國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥直呼，反正現在造謠也沒罪，民進黨此舉根本是欲蓋彌彰，是要做「大型認知作戰平台」，只要不喜歡的言論就是造謠，順便收割在野黨政績。

身兼民進黨主席的賴清德總統近日下鄉與民眾座談，基層反映假訊息很多。在民進黨秘書長徐國勇上任後，要求黨部更有效率協助中央執政即時闢謠與政績宣傳，民進黨將建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，除要快速闢謠，更要主動分享政績、設定政治議程。

「府院黨造謠平台不是早就有了？」林沛祥批評，要闢謠的人自己會造謠，反正現在造謠也沒有罪，像行政院長卓榮泰當眾造謠，監察院也不會彈劾。民進黨此舉是欲蓋彌彰，根本是府院黨要打造「大型認知作戰平台」，只要他們不喜歡的，就會變造謠，然後在野黨一些政績也順便就會被拿去講說是執政黨做的，這種認知作戰，民進黨立委沈伯洋不是就已經在做了嗎？怎麼還會特別拿出來講。

廚房 民進黨 林沛祥

延伸閱讀

中科院遭爆內部人員洩密！林沛祥喊話「嚴格調查」：這是國家機器敗壞

沈伯洋嘆「被裝針孔成死局」再貼照片 楊蕙如傻眼：最好中共會用這麼破爛的

【重磅快評】好加在 大家沒有瘋成沈伯洋想要的樣子

沈伯洋貼照片「現在是要打我被害妄想症？」 警：委員若提告積極偵辦

相關新聞

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

日本首相石破茂在7月自民黨於參議院選舉敗選時選擇留任，引發黨內不滿，傳出逼宮，石破茂今天（7日）宣布請辭自民黨總裁職務。...

桃園傾聽之旅 賴清德：沒特別談選舉布局的事

民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，身兼黨主席的賴清德總統今天下午先到桃園蘆竹慈母宮，結束後再到中壢與桃園市黨公職座談。賴參...

英籍記者不滿大罷免離台 張啓楷：嚴審TaiwanPlus預算及報導尺度

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，英國籍新聞工作者艾永青近日在社群平台發文，質疑台灣逐漸被極端言論與政治動員取代。民眾黨...

綠府院黨建闢謠平台 國民黨：不知悔改繼續做降智圖卡？

民進黨府院黨隊形變陣後，擬建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，除了快速闢謠，更要主動出擊、主動分享政績、主動設定政治議程。...

攻擊是最好的防守！綠：府院黨打造完整闢謠平台 主動分享政績

民進黨主席賴清德近日下鄉與黨公職分批座談，地方反映中央執政即時闢謠與政績宣傳不力的問題；民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，...

府院黨將完善闢謠平台 林沛祥：早就有「造謠平台」

民進黨府院黨隊形變陣後，擬建立更完整的闢謠平台「中央廚房」。「府院黨造謠平台不是早就有了？」國民黨立法院黨團首席副書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。