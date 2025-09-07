聽新聞
府院黨將完善闢謠平台 林沛祥：早就有「造謠平台」
民進黨府院黨隊形變陣後，擬建立更完整的闢謠平台「中央廚房」。「府院黨造謠平台不是早就有了？」國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥直呼，反正現在造謠也沒罪，民進黨此舉根本是欲蓋彌彰，是要做「大型認知作戰平台」，只要不喜歡的言論就是造謠，順便收割在野黨政績。
身兼民進黨主席的賴清德總統近日下鄉與民眾座談，基層反映假訊息很多。在民進黨秘書長徐國勇上任後，要求黨部更有效率協助中央執政即時闢謠與政績宣傳，民進黨將建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，除要快速闢謠，更要主動分享政績、設定政治議程。
「府院黨造謠平台不是早就有了？」林沛祥批評，要闢謠的人自己會造謠，反正現在造謠也沒有罪，像行政院長卓榮泰當眾造謠，監察院也不會彈劾。民進黨此舉是欲蓋彌彰，根本是府院黨要打造「大型認知作戰平台」，只要他們不喜歡的，就會變造謠，然後在野黨一些政績也順便就會被拿去講說是執政黨做的，這種認知作戰，民進黨立委沈伯洋不是就已經在做了嗎？怎麼還會特別拿出來講。
