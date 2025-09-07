賴總統監交 林佳龍交棒綠盟理事長給高志鵬

外交部長林佳龍日前卸下「台灣綠色立委聯盟」理事長身分，並交棒給前立委高志鵬，林佳龍今天在社群媒體表示，相信綠盟在高志鵬帶領下，能凝聚智慧與民主台灣同行。

外交部長林佳龍在今天臉書發文表示，日前出席「台灣綠色立委聯盟」會員大會暨理事長交接典禮，在總統賴清德的監交下，他將理事長一職正式交棒給前立委高志鵬。

林佳龍說，民主是一場無止盡的接力賽，深信高志鵬將以其在民進黨內的好人緣，持續帶領綠盟蓬勃發展，並達成維護台灣民主政治及促進經驗傳承的目標。

林佳龍指出，綠盟於2010年成立，由民進黨及台聯黨的卸任立委共同組成，所有成員皆懷抱熱愛台灣的心，長期關注社會與政治動態，並在民進黨面臨困難時挺身而出，提出寶貴施政建言。

回顧過去兩年擔任理事長的任期，林佳龍說，除透過舉辦各式活動促進會員間互動外，更致力於扮演政府與民主前輩間的溝通橋梁，在與前輩互動過程中獲益良多，收穫許多寶貴經驗。

林佳龍提到，相信綠盟在高志鵬的帶領下，能持續凝聚卸任立委的智慧與力量，透過經驗傳承為台灣政治發展提供穩健支持力量，並推動社會永續進步，與民主台灣同行。

