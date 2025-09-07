桃園傾聽之旅 賴清德：沒特別談選舉布局的事

民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，身兼黨主席的賴清德總統今天下午先到桃園蘆竹慈母宮，結束後再到中壢與桃園市黨公職座談。賴參香行程後，特別接受媒體採訪表示，今天傾聽之旅是聽聽黨公職、社會各界的意見，讓整個執政未來可以更貼近民意、更順利，但沒有特別強調選舉布局的事。

賴今參香行程，身旁有民進黨秘書長徐國勇、總統府副秘書長何志偉、民進黨副秘書長何博文等人隨行，媒體也關注，此次行程是否與2026選舉布局有關。

賴下午四點參香結束後，先與信徒們揮手致意，對於媒體提問，何志偉是否參選2026桃園市長等話題？

賴清德特別走向媒體前回應，今天是來傾聽之旅，聽聽黨公職、社會各界的意見，讓整個執政未來可以更貼近民意、更順利，讓地方黨公職可以反應一些地方建設的問題，「只要中央做得到的地方，我們義不容辭，中央跟地方共同合作推動城市未來的進步」，但沒有特別強調選舉布局的事情。隨後賴便驅車前往中壢準備參加座談。 民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，賴清德總統今天下午到桃園蘆竹慈母宮參香。記者朱冠諭／攝影

