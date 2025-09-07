桃園蘆竹慈母宮參香 賴總統：讓施政更貼近民意

總統兼民進黨主席賴清德今天到桃園蘆竹慈母宮參香，賴總統表示，此行是傾聽各界意見及反映問題，讓施政更貼近民意，只要中央做得到義不容辭，但未特別強調選舉布局的事。

賴總統啟動全國22縣市「團結之旅」巡迴座談，今天由民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、總統府副秘書長何志偉及地方民代等人陪同，上午先到新竹市，下午到桃園市蘆竹區慈母宮參香，賴總統在結束慈母宮參香後接受媒體聯訪。

賴總統表示，這次傾聽之旅是傾聽地方黨公職、社會各界意見，讓未來施政更貼近民意、更順利，讓黨公職和地方反映建設的問題，只要中央做得到義不容辭，中央和地方合作推動城市與國家未來的進步，沒有特別強調選舉布局的事情。

賴總統隨後則搭車轉往南方莊園渡假飯店與黨公職座談。

