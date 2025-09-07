桃園蘆竹慈母宮參香 賴總統：讓施政更貼近民意
總統兼民進黨主席賴清德今天到桃園蘆竹慈母宮參香，賴總統表示，此行是傾聽各界意見及反映問題，讓施政更貼近民意，只要中央做得到義不容辭，但未特別強調選舉布局的事。
賴總統啟動全國22縣市「團結之旅」巡迴座談，今天由民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、總統府副秘書長何志偉及地方民代等人陪同，上午先到新竹市，下午到桃園市蘆竹區慈母宮參香，賴總統在結束慈母宮參香後接受媒體聯訪。
賴總統表示，這次傾聽之旅是傾聽地方黨公職、社會各界意見，讓未來施政更貼近民意、更順利，讓黨公職和地方反映建設的問題，只要中央做得到義不容辭，中央和地方合作推動城市與國家未來的進步，沒有特別強調選舉布局的事情。
賴總統隨後則搭車轉往南方莊園渡假飯店與黨公職座談。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言