統籌分配款爭議 政院盤整地方意見後速邀各縣市共商

新版財劃法上路，多個縣市首長對統籌分配稅款分配金額有意見。知情人士指出，政院4日已先初步瞭解部分綠營執政縣市首長的想法，待相關部會盤整並完成幕僚作業後，會儘速、分批邀各縣市首長共商。

根據財政部公布的中央普通統籌分配稅款分配各地方政府明細表，以及內政部7月人口統計資料計算，全國明年度以台北市獲配逾新台幣1149.2億元居冠、人均可分到4.6萬元，但人口最多的新北市，人均分不到2.4萬元；且因新版財劃法公式問題，導致連江縣統籌分配款明年呈負成長，中央決定先幫連江縣彌平差額至持平。

行政院發言人李慧芝先前表示，因新版財劃法水平分配公式矛盾，目前有超過300億元無法完成分配，中央要給錢、也給不出去，得重新修法；而明年度整體中央挹注地方各項財源總額創歷史新高，中央不得不重新檢討中央與地方事權分配。行政院長卓榮泰也說，將邀縣市長討論財劃法議題。

澎湖縣長陳光復4日拜會卓榮泰、財政部長莊翠雲，盼爭取先以「暫分配」金額比例方式撥付應分額度，避免影響年度預算編列與建設推動，並要求立法院儘速修法，以改正缺失。

知情人士指出，政院4日已初步瞭解部分綠營執政縣市的想法，目前相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，會儘速分批邀各縣市首長共商；預期除商談事權分配、財劃法修法等議題外，也會就各縣市獲得的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助合併討論，期盼已獲較多資源的縣市斟酌考量。

中央挹注地方財源主要有3大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。統籌分配稅款部分，財政部日前依新版財劃法公式計算，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元增加4165.1億元，增加幅度將近9成，占中央歲入比率達31%。

