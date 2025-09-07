聽新聞
英籍記者不滿大罷免離台 張啓楷：嚴審TaiwanPlus預算及報導尺度
民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，英國籍新聞工作者艾永青近日在社群平台發文，質疑台灣逐漸被極端言論與政治動員取代。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，不只外國籍記者看不下去，日本媒體也數度提出提醒，立法院本會期是預算會期，民眾黨團將詳加檢討TaiwanPlus預算及報導尺度。
艾永青（Ed Moon）曾經任職TaiwanPlus編輯部高階主管，他在9月1日以「（My） Great Taiwan Recall（我的台灣大罷免）」為題發文透露，自己已經在7月底與家人返回英國，直言台灣逐漸被「極端言論與政治動員」取代，就連家人也成為被攻擊的目標，全台大罷免壓垮駱駝的最後一根稻草，「頭一次買單程機票不打算回台」。
張啓楷今天受訪時表示，民進黨發起兩波大罷免，不僅外籍記者都看不下去，日本媒體也數度提出提醒，台灣言論自由嚴重被打壓，立法院本會期是預算會期，民眾黨團也將詳加檢討TaiwanPlus，包括過去在大罷免的報導尺度，還有是否緊縮我國的言論自由。
民進黨立委賴瑞隆則說，過去一年多的時間以來，台灣內部對立越來越嚴重，極端言論也越來越多，有害台灣團結與競爭力；國內各政治人物和政黨領袖都有責任，不要讓兩邊的極端意見來主導政治走向、撕裂內部，對於整體形象不利。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
