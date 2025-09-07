綠府院黨建闢謠平台 國民黨：不知悔改繼續做降智圖卡？
民進黨府院黨隊形變陣後，擬建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，除了快速闢謠，更要主動出擊、主動分享政績、主動設定政治議程。國民黨發言人楊智伃批評，民進黨在大罷免失敗後仍不知悔改，繼續做「降智圖卡」成為最大造謠平台，恐讓人民反感。
民進黨新媒體中心主任阮俊達說，「攻擊永遠是最好的防守」，並不是說要跟著產製謠言，而是主動散播重要的、正面的訊息，讓民眾把注意力留給這些訊息。
楊智伃表示，民進黨在大罷免大失敗真正的問題是，過去綠營的造謠圖卡通過謊言與獵巫的行為製造社會仇恨與對立的反感，如果不知悔改，繼續做一些「降智圖卡」、「降智短影片」成為最大造謠平台，恐怕讓人民陷入尷尬症候群。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言