綠府院黨建闢謠平台 國民黨：不知悔改繼續做降智圖卡？

民進黨府院黨隊形變陣後，擬建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，除了快速闢謠，更要主動出擊、主動分享政績、主動設定政治議程。國民黨發言人楊智伃批評，民進黨在大罷免失敗後仍不知悔改，繼續做「降智圖卡」成為最大造謠平台，恐讓人民反感。

民進黨新媒體中心主任阮俊達說，「攻擊永遠是最好的防守」，並不是說要跟著產製謠言，而是主動散播重要的、正面的訊息，讓民眾把注意力留給這些訊息。

楊智伃表示，民進黨在大罷免大失敗真正的問題是，過去綠營的造謠圖卡通過謊言與獵巫的行為製造社會仇恨與對立的反感，如果不知悔改，繼續做一些「降智圖卡」、「降智短影片」成為最大造謠平台，恐怕讓人民陷入尷尬症候群。

