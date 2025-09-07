賴清德稱行政不干預司法 黃國昌酸：不覺得臉紅嗎？

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今痛批賴清德總統所稱「行政干預司法已成過去式」並不成立，反嗆「行政介入司法正是現在進行式」。記者張策／攝影
前台北市長柯文哲在京華城案遭羈押近一年後，獲台北地院裁定以7000萬元交保，並限制住居、出境及配戴電子監控設備。對此，民眾黨主席黃國昌今痛批，北檢至今未能提出柯涉收賄或圖利的具體證據，卻開出「天價保金」，更直指賴清德總統所稱「行政干預司法已成過去式」並不成立，反嗆「行政介入司法正是現在進行式」。

黃國昌指出，從庭審過程來看，不論是都市計畫法的適用、或多名證人作證，均顯示柯並未涉入不法，相關會議紀錄也完全公開透明，最後由會議主席依共識做結論，並未見特殊指示。他對比鄭文燦案、甚至詐騙近50億的案子，交保金額都遠低於柯的7000萬元，直言「全中華民國司法史上，沒有哪一個案子如此荒謬」。

他並把矛頭指向總統賴清德。賴昨在律師節活動上表示「行政干預司法的時代已經過去了」，黃國昌反酸：「行政介入司法正是現在進行式，政黨秘書長介入檢調人事就是赤裸裸的事。賴清德總統，您在律師節講這些話，不會覺得臉紅嗎？」他並質疑，民進黨高層對司法系統的人事安排有過度干預，這才是社會無法接受的問題。

黃國昌強調，民眾黨將持續捍衛司法正義，外界不需要法律專業，只要是一般公民都能感受到不合理之處，他呼籲社會冷靜思考，「到底是什麼證據支持如此的羈押與交保金額？」並直言民進黨政府必須回應社會對司法獨立的質疑。

