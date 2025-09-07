英籍記者因政治干預離台 翁曉玲：將檢討TaiwanPlus績效

大罷免後政治局勢引發關注，公營的TaiwanPlus影音平台英國籍主管Ed Moon近期透露已離職返回英國，原因是工作被政治干預，自己及家人甚至被極端份子騷擾，已無法相信台灣走在正確方向。國民黨立委翁曉玲表示，這顯示台灣民主變形了，言論自由、新聞自由等都不受保障，TaiwanPlus是公務預算在支持，新會期將檢討其績效，若都在當側翼，就不再支持相關預算。

Ed Moon（中文名艾永青）於今年7月離職返回英國，近日他在社群發文說明離台原因，指感到工作被政治干預，接著又看到大罷免一系列亂象，期間還出現納粹言論，而壓垮最後一根稻草的是政治極端分子對他及家人的攻擊，他已無法相信台灣走在正確的方向。

翁曉玲指出，媒體是民主國家的第四權，是要去監督執政者，Ed Moon作為外國籍記者，從客觀角度長期觀察台灣政治情勢發展，也看出賴清德執政之後，整個台灣民主也變形了，言論自由、新聞自由等都不受保障。

翁曉玲認為，Ed Moon對台灣環境心灰意冷，連工作、家人等都可能受到側翼團體攻擊，這看出台灣民主真的愈來愈糟，所謂民主自由是賴清德總統總定義、所限制，是用來打擊異己的工具，跟過去馬政府時期尊重言論自由、新聞自由及多元意見完全不同，所以Ed Moon的言論真的是給台灣敲響一個警鐘，賴政府應徹底檢討。

翁曉玲提到，TaiwanPlus是完全屬於公務預算編列支應的新聞頻道，本來是為了海外宣傳，那所有新聞報導就應該要持平、忠實呈現台灣的政治狀況，但現在TaiwanPlus等於變成政府電視台做執政宣傳，也看得出來這幾年來很多議題偏向民進黨政府。

翁曉玲表示，從Ed Moon離職來看，他們還是控制及壓縮內部新聞自由，沒有持平報導，還是受到民進黨政府控制；接下來立法院是預算會期，可能要檢討TaiwanPlus績效，到底發揮了什麼功能，若都是在當民進黨側翼，相關預算就沒必要支持。 Ed Moon於內容創作平台寫下離開台灣的原因，引發社群討論。圖／取自Ed Moon「substack」

