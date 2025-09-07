快訊

民進黨全國22縣市巡迴座談到新竹 聚焦民生盼中央支持未談2026

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
除了賴清德，今天包括民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨秘書長徐國勇都到場，三人互動互有說笑，氣氛和諧。記者王駿杰／攝影
除了賴清德，今天包括民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨秘書長徐國勇都到場，三人互動互有說笑，氣氛和諧。記者王駿杰／攝影

民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今上午前進新竹，身兼民進黨主席的總統賴清德全程參與，先到內天后宮參香，隨後到芙洛麗飯店與黨公職舉行閉門座談會議。針對外界關心座談會有無聚焦2026縣市長大選？民進黨發言人吳崢受訪指出，這部份比較沒有著墨，今天主要主要是聚焦在民生的建設，及中央希望可以給新竹更多資源。

除了賴清德，今天包括民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨秘書長徐國勇都到場，三人互動互有說笑，氣氛和諧。

吳崢指出，會中先針對針對去年大選至今，新竹團隊包含民進黨團立院黨團總召柯建銘、在地議員的支持與幫忙，賴清德對此表示感謝，不過，今天另外一個重點是來聽取議員的在地心聲，並充分意見交流。與會議員提到，雖然竹市不是民進黨執政的縣市，但仍希望中央大力支持地方建設發展。

另外，因竹市有很竹科外來移入人口，因此對於教育資源、醫療的資源都相當重視，這個部分賴清德也在會中指出，中央執政團隊接下來將推ＡＩ新十大建設以及長照資源，因此，議員爭取建設的心聲，這次都會帶回去給執政團隊與行政院長卓榮泰來設法協助，也同時拜託黨公職民代要將中央執政的成績向選民宣傳，讓大家知道政府在做哪些事情。

有媒體提問，指現在多個地方都認為，政策訊息傳播要愈快愈好，對此，吳崢說，沒錯，這段時間，包含今天地方座談會舉辦到第3場，其實這段時間全台各地很多民代都有去提出這樣的意見，賴清德剛在裡面的座談會上也是直接跟議員講到這部分，未來整個執政團隊的節奏會變得更加明快。

至於今座談是否有提到2026大選？吳崢說，這部份比較沒有著墨，因為議員有提到，新竹是1個滿特別的地方，大家很在意的是生活品質能不能改善，所以今天主要主要是聚焦在民生的建設，以及中央的希望可以給新竹更多資源。

新竹 議員 民進黨

