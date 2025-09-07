遭記過免職謝宜容不服處分提復審 保訓會駁回

勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容涉管理不當與職場霸凌，去年11月遭記2大過免職。謝宜容提出復審，主張開考績會前未給陳述機會，且她沒有以敵視、討厭、歧視為目的的職場霸凌行為，懲處違反比例原則，不過保訓會6月駁回。

依公務人員保障法規定，如不服保訓會決定，當事人得於決定書送達次日起2個月內，依行政訴訟法提起行政訴訟。

勞動力發展署北基宜花金馬分署去年11月4日發生公務員輕生案，衍生職場霸凌疑雲，勞動部去年11月19日公布調查報告，將謝宜容調離原機關並降調，但輿論質疑懲處過輕，勞動部去年11月20日召開考績會，記謝宜容2大過免職。

根據公務人員保障暨培訓委員會決定書，謝宜容去年12月提起復審時主張，勞動部開考績會前未以書面通知，也沒有給她適當準備期間、陳述及申辯機會，直接做出記2大過免職處分，違反考績法規定；且她沒有以敵視、討厭、歧視為目的的職場霸凌行為，縱使部分管理方式不當，也未達情節重大、致嚴重損害政府及公務員聲譽程度，懲處有違比例原則。

保訓會說，依勞動部行政調查結果，謝宜容會大聲咆哮、怒罵或貶低下屬，有多人曾求助身心科接受治療；且公務員輕生案後，謝宜容只為避免被媒體報導，就強勢要求職員不得對外聲張等，謝宜容涉及職場霸凌且情節重大，確實嚴重損害政府或公務人員聲譽，勞動部依考績法做成免職處分，並未違反比例原則。

保訓會指出，勞動部展開行政調查時，由人事室主任以LINE聯繫請假的謝宜容接受訪談，並針對謝宜容是否大聲斥責下屬、於夜間傳送LINE訊息要求即時回應、進行與業務無關的跑步活動、及人員異動頻繁等逐一詢問謝宜容，以釐清事實，符合行政程序法規定。

保訓會說，勞動部去年11月19日在網頁公告行政調查結果，謝宜容已知道勞動部審認情形，並於11月20日發表聲明回應；勞發署及勞動部於考績會召開前，除了書面公文外，也由勞發署及北分署人事室主任以LINE、手機、市話等聯繫謝宜容考績會開會事宜，已另給陳述意見機會，但都未獲回應。因此勞動部在作成獎懲令前給予謝宜容陳述及申辯機會的程序，難謂不合法。

此外，監察院今年6月通過彈劾謝宜容，移送懲戒法院審理。刑事部分，謝宜容曾被控涉犯過失致死罪，檢察官認定，公務員輕生與謝宜容領導管理方式沒有法律上因果關係，因此不起訴，不過謝宜容另因涉犯貪污等罪嫌遭起訴，全案尚在新北地院審理。

另外，衛福部去年也爆出多名官員疑涉職場霸凌案件。其中經調查成立職場霸凌並被記過的時任保護服務司簡任視察、長期照顧司專委，以及因督導不周而受懲處的社會救助及社工司司長、長照司司長也都提起復審，但都在今年7月遭保訓會駁回。

