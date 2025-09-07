「我非任何陣營、掌權者應受檢視」前TaiwanPlus英籍記者3點聲明回應

英籍媒體人艾永青（Ed Moon），曾任 TaiwanPlus 編輯部主管，他1日發文批評台灣公共討論走向極端，連家人也因其工作遭到攻擊，促使他在7月舉家返英，結束在台超過10年生活。文章曝光引發熱議，他5日再度發聲回應，坦言意外自己的文章成為政治攻防工具，並以3點聲明澄清立場。他強調，台灣的現實遠比「藍綠對立」或「親中／親台」的二元分類複雜，他本人並不屬於任何陣營，更希望藉此提醒社會警惕極端言論對民主與社會的危害。

對於文章掀起熱議，艾永青直言相當訝異。他說，原本以為僅有數十或上百朋友與同事看到，沒想到點閱人數暴增至數以千計，甚至被拿來作為政治攻防的工具，這完全出乎他意料。

艾永青接著發表3點聲明。首先，他認為TaiwanPlus新聞部門在各種挑戰下仍努力產出內容，致力將台灣議題傳遞給對台灣不熟悉的國際觀眾，表現值得肯定。而過去的同事幾乎都是友善且專業的人士；至於內部問題，遠超過他們職權。他本人的批評「是希望能修正問題，而不是要把它關掉」。

第二點，艾永青主張，「台灣遠比『藍綠對立』或『親台／親中』的二分法複雜得多。」他再度影射罷免方涉入納粹式動員提到，「做錯了一件事，不代表是徹頭徹尾的法西斯；做對了一件事，也不代表就是偉大的民主救星」。

「政黨是一群有缺陷的人所組成的有缺陷的團體，」艾永青強調，「我不屬於任何陣營，但我相信，掌權者必須接受最高程度的檢視」，而他本人永遠不會因集體智慧隨波逐流。

最後，艾永青表示，希望文章能引發大家思考「極端化言論」的危險，對於民主、社會凝聚力和個體都有害。他說：「但我知道，這種情況不分黨派、身分，甚至哪個國家都會發生。」

