快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

「我非任何陣營、掌權者應受檢視」前TaiwanPlus英籍記者3點聲明回應

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英籍媒體人艾永青（如圖），曾任TaiwanPlus編輯部主管，他1日發文批評台灣公共討論走向極端，引發熱議，5日再度發表3點聲明回應。圖／取自Ed Moon在Substack的照片
英籍媒體人艾永青（如圖），曾任TaiwanPlus編輯部主管，他1日發文批評台灣公共討論走向極端，引發熱議，5日再度發表3點聲明回應。圖／取自Ed Moon在Substack的照片

英籍媒體人艾永青（Ed Moon），曾任 TaiwanPlus 編輯部主管，他1日發文批評台灣公共討論走向極端，連家人也因其工作遭到攻擊，促使他在7月舉家返英，結束在台超過10年生活。文章曝光引發熱議，他5日再度發聲回應，坦言意外自己的文章成為政治攻防工具，並以3點聲明澄清立場。他強調，台灣的現實遠比「藍綠對立」或「親中／親台」的二元分類複雜，他本人並不屬於任何陣營，更希望藉此提醒社會警惕極端言論對民主與社會的危害。

對於文章掀起熱議，艾永青直言相當訝異。他說，原本以為僅有數十或上百朋友同事看到，沒想到點閱人數暴增至數以千計，甚至被拿來作為政治攻防的工具，這完全出乎他意料。

艾永青接著發表3點聲明。首先，他認為TaiwanPlus新聞部門在各種挑戰下仍努力產出內容，致力將台灣議題傳遞給對台灣不熟悉的國際觀眾，表現值得肯定。而過去的同事幾乎都是友善且專業的人士；至於內部問題，遠超過他們職權。他本人的批評「是希望能修正問題，而不是要把它關掉」。

第二點，艾永青主張，「台灣遠比『藍綠對立』或『親台／親中』的二分法複雜得多。」他再度影射罷免方涉入納粹式動員提到，「做錯了一件事，不代表是徹頭徹尾的法西斯；做對了一件事，也不代表就是偉大的民主救星」。

「政黨是一群有缺陷的人所組成的有缺陷的團體，」艾永青強調，「我不屬於任何陣營，但我相信，掌權者必須接受最高程度的檢視」，而他本人永遠不會因集體智慧隨波逐流。

最後，艾永青表示，希望文章能引發大家思考「極端化言論」的危險，對於民主、社會凝聚力和個體都有害。他說：「但我知道，這種情況不分黨派、身分，甚至哪個國家都會發生。」

同事 朋友 TaiwanPlus

延伸閱讀

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

英籍記者自TaiwanPlus離職 曝原因為政治干預及極端份子騷擾

相關新聞

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

英籍新聞工作者艾永青（Ed Moon），曾任台灣公營英語媒體TaiwanPlus編輯部高階主管，他近日以「（我的）台灣...

「我非任何陣營、掌權者應受檢視」前TaiwanPlus英籍記者3點聲明回應

英籍媒體人艾永青（Ed Moon），曾任 TaiwanPlus 編輯部主管，他1日發文批評台灣公共討論走向極端，連家人也...

賴瑞隆自曝曾是小胖子運動員 「運動不只是比賽的舞台」

運動部後天將掛牌成立，立委賴瑞隆自曝國小加入田徑隊，因體格壯碩接觸鉛球，也曾經成績優異的運動員。他認為，未來除培育專業選...

賴清德總統見證下 林佳龍交棒台綠盟理事長給高志鵬

外交部長林佳龍7日在臉書發文指，在賴清德總統監交下，將台灣綠色立委聯盟理事長交接給同為正國會要角的前立委高志鵬；除賴總統...

英籍記者自TaiwanPlus離職 曝原因為政治干預及極端份子騷擾

大罷免後政治局勢引發關注，一名任職於TaiwanPlus影音平台的高階英國主管Ed Moon（中文名艾永青）於今年7月離...

影／賴清德與柯建銘同框 新竹內天后宮參拜

賴清德總統上午在民進黨秘書長徐國勇與立院民進黨團總召柯建銘陪同下，上午前往新竹內天后宮參拜，並一同揭開賴清德總統贈與廟方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。