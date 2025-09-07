賴瑞隆自曝曾是小胖子運動員 「運動不只是比賽的舞台」
運動部後天將掛牌成立，立委賴瑞隆自曝國小加入田徑隊，因體格壯碩接觸鉛球，也曾經成績優異的運動員。他認為，未來除培育專業選手外，也要鼓勵各級學校、社區與企業成立運動社團或俱樂部，打造更友善的運動環境，讓運動不只是比賽的舞台，而是全民共享的生活方式。
適逢「九九國民體育日」，賴瑞隆邀請自由體能訓練師王昱翔至苓雅運動園區交流，兩人並肩談鉛球運動。王昱翔過去培訓過擲部選手，更帶領選手取得高雄市中等學校運動會第3名佳績。
賴瑞隆自稱是「小胖子運動員」，因為他國小是田徑隊員，因體格壯碩而開始接觸鉛球，兩度拿下小學比賽冠軍，就讀板橋高中參加台北縣運動會，拿下第4名，僅次於3位國手級選手，是求學階段最難忘的榮耀之一。
賴瑞隆說，很少人知道他曾經是鉛球選手，運動員歲月讓他培養了專注、紀律與堅持的精神，在壓力中保持冷靜，在挫敗時堅持到底，這些都是人生中重要的養分，也成為後來參與政治、推動公共事務的能量。
賴瑞隆說，他對奧運金牌選手李洋出任運動部首任部長充滿期待，盼將運動政策更加專業化與制度化，而台灣需要更多元的運動願景，每個國民照顧好自己的身體，國家競爭力也會整體提升。
