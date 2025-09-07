賴清德總統見證下 林佳龍交棒台綠盟理事長給高志鵬
外交部長林佳龍7日在臉書發文指，在賴清德總統監交下，將台灣綠色立委聯盟理事長交接給同為正國會要角的前立委高志鵬；除賴總統與會外，民進黨秘書長徐國勇和內政部長劉世芳均出席，林佳龍說，當民進黨遇到困難的時候，綠盟也都願意挺身而出，提供施政建言。
綠盟成立於2010年，由民進黨與台聯黨籍的卸任立委組成，賴總統與前總統蔡英文均為會員，林佳龍是從立法院前院長蘇嘉全手中接棒。
林佳龍表示，所有成員都擁有一顆熱愛台灣的心，並持續關心社會與政治動態；當民進黨遇到困難時，也都願意挺身而出，提供施政建言。
林佳龍指出，民主是一場無止盡的接力賽，期許綠盟凝聚智慧，與民主台灣同行；他相信以高志鵬在民進黨內的好人緣，一定能帶領會務蓬勃發展，也達成綠盟維護台灣民主政治及促進經驗傳承的目標。
