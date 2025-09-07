快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

賴清德總統見證下 林佳龍交棒台綠盟理事長給高志鵬

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統。取自林佳龍臉書
賴清德總統。取自林佳龍臉書

外交部長林佳龍7日在臉書發文指，在賴清德總統監交下，將台灣綠色立委聯盟理事長交接給同為正國會要角的前立委高志鵬；除賴總統與會外，民進黨秘書長徐國勇和內政部長劉世芳均出席，林佳龍說，當民進黨遇到困難的時候，綠盟也都願意挺身而出，提供施政建言。

綠盟成立於2010年，由民進黨與台聯黨籍的卸任立委組成，賴總統與前總統蔡英文均為會員，林佳龍是從立法院前院長蘇嘉全手中接棒。

林佳龍表示，所有成員都擁有一顆熱愛台灣的心，並持續關心社會與政治動態；當民進黨遇到困難時，也都願意挺身而出，提供施政建言。

林佳龍指出，民主是一場無止盡的接力賽，期許綠盟凝聚智慧，與民主台灣同行；他相信以高志鵬在民進黨內的好人緣，一定能帶領會務蓬勃發展，也達成綠盟維護台灣民主政治及促進經驗傳承的目標。

外交部長林佳龍。取自林佳龍臉書
外交部長林佳龍。取自林佳龍臉書
外交部長林佳龍（前排右四）7日在臉書發文指，在賴清德總統（前排右五）監交下，將台灣綠色立委聯盟理事長交接給同為正國會要角的前立委高志鵬（前排左三）。取自林佳龍臉書
外交部長林佳龍（前排右四）7日在臉書發文指，在賴清德總統（前排右五）監交下，將台灣綠色立委聯盟理事長交接給同為正國會要角的前立委高志鵬（前排左三）。取自林佳龍臉書

林佳龍 民進黨 高志鵬

延伸閱讀

影／賴清德與柯建銘同框 新竹內天后宮參拜

獨／賴清德啟動黨務座談 北市議員向總統提這些事「一定要加快」

賴清德稱行政干預司法時代已過 國民黨：要落實而非停在口號

以「Manuia」表祝福 吐瓦魯國會議長再訪台…林佳龍：共築新世代友誼橋梁

相關新聞

英籍記者自TaiwanPlus離職 曝原因為政治干預及極端份子騷擾

大罷免後政治局勢引發關注，一名任職於TaiwanPlus影音平台的高階英國主管Ed Moon（中文名艾永青）於今年7月離...

巡迴座談被問黨內逼宮柯建銘？徐國勇：無聲勝有聲

民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今上午前進新竹，身兼民進黨主席的總統賴清德全程參與，先到內天后宮參香；媒體提問今與黨公職...

賴瑞隆自曝曾是小胖子運動員 「運動不只是比賽的舞台」

運動部後天將掛牌成立，立委賴瑞隆自曝國小加入田徑隊，因體格壯碩接觸鉛球，也曾經成績優異的運動員。他認為，未來除培育專業選...

賴清德總統見證下 林佳龍交棒台綠盟理事長給高志鵬

外交部長林佳龍7日在臉書發文指，在賴清德總統監交下，將台灣綠色立委聯盟理事長交接給同為正國會要角的前立委高志鵬；除賴總統...

影／賴清德與柯建銘同框 新竹內天后宮參拜

賴清德總統上午在民進黨秘書長徐國勇與立院民進黨團總召柯建銘陪同下，上午前往新竹內天后宮參拜，並一同揭開賴清德總統贈與廟方...

台灣自外於中國歷史 如何爭取抗戰與黃埔建軍話語權

台灣，不只山多，更是個充滿許多政治矛盾的小島。台灣否定自己來自中國歷史的一部分，卻又堅稱台灣擁有中國抗戰的正統歷史，這種自相矛盾的現象，全球獨有。 自從民進黨陳水扁總統以來，國軍否定了自己身為中國軍隊的歷史，另外一方面卻一直堅持黃埔建軍的歷史正統，這就出現了荒謬的現象，好像黃埔建軍是在虛無飄渺之中誕生的歷史，非關中國近代史。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。