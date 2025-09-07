英籍記者自TaiwanPlus離職 曝原因為政治干預及極端份子騷擾

大罷免後政治局勢引發關注，一名任職於TaiwanPlus影音平台的高階英國主管Ed Moon（中文名艾永青）於今年7月離職返回英國。近日他在社群發文說明離台原因，指感到工作被政治干預，接著又看到大罷免一系列亂象，期間還出現納粹言論，而壓垮最後一根稻草的是政治極端分子對他及家人的攻擊，他已無法相信台灣走在正確的方向。

Ed Moon在9月1日於社群平台發出一篇以「(My) Great Taiwan Recall」為題的文章，介紹自己在TaiwanPlus工作4年，在台灣有穩定生活，包括有家庭、房子、工作、車子、存款等，但最後仍選擇離開台灣，一切看來愚蠢，但在飛機起飛時，自己感覺鬆了一口氣。

Ed Moon表示，離開起因是TaiwanPlus新聞部移除有關稱美國總統川普為「已定罪重犯」的報導，如此政治干預讓他感覺台灣理性討論的氛圍正逐漸變質，因此計畫離開。另外，他也看到，執政黨民進黨因缺乏國會多數而推「大罷免」，還將之包裝為「公民團體」行動。

Ed Moon還說，另個不安的趨勢是，大罷免期間針對陸配，從政治人物、親執政黨網紅到民眾，僅自行解讀現有法條就採取一系列行動，尤其當中2位反對陸配並支持罷免的主要倡議者竟在研究納粹主義，甚至是使用相關圖像；並引用「尋找一個群體，將其塑造成猶太人（looking for a group to make into the Jews）」等言論。

Ed Moon回憶，他看到網紅「八炯」等人發起的「拒絕統戰 守護台灣」集會，當時還跟同事笑稱「這看起來很像納粹風格」，結果這根本不是玩笑。他也批評，賴政府及民進黨有「貌似合理的否認權」（plausible deniability），但真的有人相信嗎？若不能阻止，公開的告誡至少能劃清是非的界線。

Ed Moon感嘆，「壓倒最後一根稻草」的是他與家人成為極端分子的攻擊對象，原因是在TaiwanPlus的監督報導中未能「百分之百符合政府的敘事」。其實身為編輯部高層，始終都在報導中取得平衡，但現在要在新聞專業、保護記者、不讓他與家人受影響之間取得平衡，已成為「一個不可能的負擔」。

Ed Moon於文章最後也總結，台灣的氛圍，正走向更極端的政治動員，長期以來菁英階層拒絕屈服於支持者最壞的衝動，從而阻止了情況惡化的日子恐怕已經結束，自己也不再相信台灣走在正確的方向。他並預告，下一篇文章將談談TaiwanPlus內幕。

