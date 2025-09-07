影／賴清德與柯建銘同框 新竹內天后宮參拜
賴清德總統上午在民進黨秘書長徐國勇與立院民進黨團總召柯建銘陪同下，上午前往新竹內天后宮參拜，並一同揭開賴清德總統贈與廟方的「神威顯赫」匾額，合影後隨即前往出席民進黨全國22縣市巡迴座談，聽取地方意見和溝通。
徐國勇受訪表示，我們必須往前走，內部也必須要做檢討，檢討的過程都是民進黨團結、往前走的力量，民進黨本來就是大鳴大放的政黨，檢討的過程大家都會提出意見，我們作為參考、往前走。而對於媒體詢問黨內是否有逼宮民進黨團總召柯建銘一事，徐國勇表示借用柯總召的一句話「無聲勝有聲」。
新竹市議會黨團總召陳建名被問到是否聲援柯總召時表示，這不是聲援，而是柯建銘3個字對新竹人的意義非常重大，由於柯建銘這幾年在民代生涯，其實對新竹人貢獻及幫忙非常多，而且在大罷免過程中，柯建銘幾乎傾盡全力處理，「不是說聲援，我們希望總召（柯建銘）可以繼續帶領新竹隊作戰」，也如同徐國勇秘書長所說，我們總是要繼續往前走。
