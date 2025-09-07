英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣民眾7月24日聚集台北街頭，呼籲「7月26日回家罷免」。美聯社
英籍新聞工作者艾永青（Ed Moon），曾任台灣公營英語媒體TaiwanPlus編輯部高階主管，他近日以「（我的）台灣大罷免」為題（(My) Great Taiwan Recall）發文，透露已於7月底與家人返回英國，「頭一次買單程機票不打算回台」。他直言，全台大罷免到罷免人士研究納粹動員，台灣原有的「熱情而理性的公共討論空間」，逐漸被「極端言論與政治動員」取代，連他的家人也成為攻擊目標，則是壓垮駱駝的最後一根稻草，最終迫使他下定決心離開。

艾永青在台灣生活超過10年，他回顧自己過去4年在TaiwanPlus任職，卻親身感受到新聞室受到政治干預的壓力。他提到，一篇正確形容美國總統川普為「被定罪的重罪犯」的報導遭不當撤下，成為轉折點。他描述：「當時我就開始計畫離開，因為我熟悉並喜愛的那個公共空間，正在消失。」

他表示，今年7、8月全台掀起的「大罷免」更讓他下定決心。他批評，外界將賴清德政府描繪為「蔡英文的延續」並不可信；而賴清德總統既未嘗試與在野黨組成聯合內閣，反而在民進黨國會未過半的情況下，就有核心盟友喊出要「全面罷免」在野立委。

艾永青質疑，這些行動雖表面上與民進黨切割，以「公民團體」名義操作，卻仍被許多親綠評論者全盤接受。他反問，這些所謂的「公民團體」當中，有多少其實是民進黨支持者？甚至是黨員？他直言，若在美國，全國步槍協會（NRA）或共和黨附隨組織發起類似行動，聲稱與政黨無關，恐怕難以服眾。

艾永青進一步批評，罷免潮與針對中國配偶的行動結合，政府雖未制定新法，卻透過重新詮釋既有條款來行動，與歷屆做法不同，缺乏正當程序且樹立先例，令人憂慮。他還提到，部分推動罷免人士甚至公開研究納粹，試圖尋找「一個群體來當猶太人」。

更令艾永青無法承受的是他與家人最終成為極端分子的攻擊對象，僅因他在編輯工作中力求平衡，允許少數與官方敘事不同的聲音出現。不過在艾永青的這篇文章中，他並未具體描述是極端分子對他及他家人的攻擊舉動。

他坦言，身為非公民，本就避免觸碰台灣複雜的身分政治，但在新聞專業、同事安全與家庭壓力之間，已無法再支撐下去。艾永青最後說：「我不認為台灣走在正確的方向。」

