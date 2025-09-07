府院黨建平台 強化闢謠主動出擊分享政績

民進黨秘書長徐國勇上任後，要求黨部更有效率協助中央執政即時闢謠與政績宣傳。民進黨新媒體中心主任阮俊達說，府院黨隊形變陣後，建立更完整的闢謠平台「中央廚房」，除了快速闢謠，更要主動出擊、主動分享政績、主動設定政治議程。

兼任民進黨主席的總統賴清德近日與地方民代座談，基層反映假訊息很多。徐國勇上任後則要求黨部更有效率即時闢謠與政績宣傳。

民進黨新媒體中心主任阮俊達受訪表示，中央黨部未來會更快速和府院協作闢謠，依據徐國勇指示的「222原則」，闢謠圖卡文字會越來越簡單、速度越來越快。

他舉之前網路流傳甚廣的「太陽能板廢水毒死小鳥」AI假圖為例表示，環境部8月24日第一時間積極查證，8月25日事實查核中心公布為假訊息，8月26日環境部發新聞稿澄清，中央黨部也提醒環境部要追加圖卡，全面闢謠。

阮俊達說，查核之後，接下來要檢舉，以小鳥喝水圖為例，原始發文就有700多個分享，此外它還會被截圖貼到各LINE群組同步擴散，因此，必須透過檢舉從源頭下架假訊息；分享假訊息的700多網友看自己的臉書，發現這則貼文上面被標示為「假訊息」。

他說，此外也要揭露，讓大家提高警覺、慎防被騙。跟打詐一樣，等到有人被騙錢財才追查，為時已晚。但如果平時多宣導、揭露錯假訊息類型與傳播方式，點破認知作戰手法和意圖，做好資訊識讀，提高大眾警覺，就有機會減少被騙人數、降低資訊操弄效果。能夠獨立思考的公民，才是對抗境外威權勢力操弄最好的屏障。

他說，闢謠的「查核、檢舉、揭露」會同步進行；此外，「攻擊永遠是最好的防守」，這並不是說要跟著產製謠言，而是主動散播重要的、正面的訊息，讓民眾把注意力留給這些訊息。

他表示，府院黨調整隊形後，更要主動出擊、主動分享政績、主動設定政治議程，主動表達執政的態度和立場「那就是別人追在我們後面，不是我們追在錯假訊息認知作戰的後面」。

至於接下來民進黨中央要做的事，阮俊達說，闢謠傳在社群平台上，過不久就會被其他訊息淹沒，所以民進黨會強化黨部官網的「闢謠專區」，供民眾查詢、瀏覽；也會強化民進黨的LINE@官方帳號，主動推播提醒查詢假訊息，建立更完整的「中央廚房」闢謠平台。

