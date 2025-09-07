巡迴座談被問黨內逼宮柯建銘？ 徐國勇：無聲勝有聲

民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今上午前進新竹，身兼民進黨主席的總統賴清德全程參與，先到內天后宮參香；媒體提問今與黨公職座談目的，民進黨秘書長徐國勇說，賴清德今是來跟新竹黨公職人員座談、了解，我們必須往前走，內部也必須做檢討，這是不可否認的；至於被問到黨內逼宮柯建銘，徐說，要借用柯的話，「無聲勝有聲」。

賴清德在天后宮未受訪，中午將到芙洛麗飯店與黨公職舉行閉門座談會議。

徐國勇說，這些檢討都是民進黨團結的力量、往前走的力量，民進黨本來就是一個大鳴大放的政黨，所以在檢討的時候，所有的黨公職只要認為我應該哪裡要改進、要加強，要往前走，哪裡大家要團結，都會提出意見，民進黨都會當作參考，往前走。

至於被問到黨內持續對立院黨團總召柯建銘逼宮，徐國勇說，大家要問柯總召的事，他就借用柯建銘的一句話，「無聲勝有聲」。

至於立院即將開議但傳出黨團幹事沒人來登記，該如何協調？徐國勇回應，大家放心，時間到了人員就會浮出來，也還有時間，民進黨從來不會缺人才。

媒體另問民進黨新竹市議會黨團總召陳建名今是否會聲援柯建銘，或是有什麼話想對柯說？陳建名強調，不是聲援，柯總召這三個字對新竹的意義非常重大，大家都知道柯總召這幾年把自己的民意代表生涯都奉獻給新竹人，也看到柯全力處理大罷免，大家還是希望柯可以再繼續帶領新竹隊作戰。 民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今天上午前進新竹內天后宮，民進黨立院黨團總召與民進黨秘書長徐國勇握手。記者王駿杰/攝影 民進黨秘書長徐國勇說，賴清德今天是來跟新竹黨公職人員座談、了解，我們必須往前走，內部也必須做檢討，這是不可否認的。記者王駿杰/攝影 民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今上午前進新竹，身兼民進黨主席的總統賴清德全程參與，先到內天后宮參香，民進黨立院黨團總召柯建銘也到場。記者王駿杰/攝影

