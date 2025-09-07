快訊

錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

江祖平爆料性侵案 三立新聞主播接連聲援「不可能搓湯圓」

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

巡迴座談被問黨內逼宮柯建銘？ 徐國勇：無聲勝有聲

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今天上午前進新竹內天后宮，民進黨立院黨團總召與民進黨秘書長徐國勇握手。記者王駿杰/攝影
民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今天上午前進新竹內天后宮，民進黨立院黨團總召與民進黨秘書長徐國勇握手。記者王駿杰/攝影

民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今上午前進新竹，身兼民進黨主席的總統賴清德全程參與，先到內天后宮參香；媒體提問今與黨公職座談目的，民進黨秘書長徐國勇說，賴清德今是來跟新竹黨公職人員座談、了解，我們必須往前走，內部也必須做檢討，這是不可否認的；至於被問到黨內逼宮柯建銘，徐說，要借用柯的話，「無聲勝有聲」。

賴清德在天后宮未受訪，中午將到芙洛麗飯店與黨公職舉行閉門座談會議。

徐國勇說，這些檢討都是民進黨團結的力量、往前走的力量，民進黨本來就是一個大鳴大放的政黨，所以在檢討的時候，所有的黨公職只要認為我應該哪裡要改進、要加強，要往前走，哪裡大家要團結，都會提出意見，民進黨都會當作參考，往前走。

至於被問到黨內持續對立院黨團總召柯建銘逼宮，徐國勇說，大家要問柯總召的事，他就借用柯建銘的一句話，「無聲勝有聲」。

至於立院即將開議但傳出黨團幹事沒人來登記，該如何協調？徐國勇回應，大家放心，時間到了人員就會浮出來，也還有時間，民進黨從來不會缺人才。

媒體另問民進黨新竹市議會黨團總召陳建名今是否會聲援柯建銘，或是有什麼話想對柯說？陳建名強調，不是聲援，柯總召這三個字對新竹的意義非常重大，大家都知道柯總召這幾年把自己的民意代表生涯都奉獻給新竹人，也看到柯全力處理大罷免，大家還是希望柯可以再繼續帶領新竹隊作戰。

民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今天上午前進新竹內天后宮，民進黨立院黨團總召與民進黨秘書長徐國勇握手。記者王駿杰/攝影
民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今天上午前進新竹內天后宮，民進黨立院黨團總召與民進黨秘書長徐國勇握手。記者王駿杰/攝影
民進黨秘書長徐國勇說，賴清德今天是來跟新竹黨公職人員座談、了解，我們必須往前走，內部也必須做檢討，這是不可否認的。記者王駿杰/攝影
民進黨秘書長徐國勇說，賴清德今天是來跟新竹黨公職人員座談、了解，我們必須往前走，內部也必須做檢討，這是不可否認的。記者王駿杰/攝影
民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今上午前進新竹，身兼民進黨主席的總統賴清德全程參與，先到內天后宮參香，民進黨立院黨團總召柯建銘也到場。記者王駿杰/攝影
民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今上午前進新竹，身兼民進黨主席的總統賴清德全程參與，先到內天后宮參香，民進黨立院黨團總召柯建銘也到場。記者王駿杰/攝影

新竹 民進黨 徐國勇

延伸閱讀

談2026　徐國勇：該初選就初選不會被沒收

不想被解讀背書柯建銘 立院開議在即民進黨團幹部湊不齊

大罷免剛完就布局2026！徐國勇：政黨就是為選舉 較藍白慢了

賴總統邀餐敘是否談及總召去留？綠委曝談話內容：柯建銘今天話很少

相關新聞

獨／賴清德啟動黨務座談 北市議員向總統提這些事「一定要加快」

民進黨啟動22縣市巡迴座談，由身兼黨主席的賴清德總統領軍，昨天首站前往基隆、台北，其中台北場下午於中央黨部登場，包含地方...

巡迴座談被問黨內逼宮柯建銘？ 徐國勇：無聲勝有聲

民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今上午前進新竹，身兼民進黨主席的總統賴清德全程參與，先到內天后宮參香；媒體提問今與黨公職...

台灣自外於中國歷史 如何爭取抗戰與黃埔建軍話語權

台灣，不只山多，更是個充滿許多政治矛盾的小島。台灣否定自己來自中國歷史的一部分，卻又堅稱台灣擁有中國抗戰的正統歷史，這種自相矛盾的現象，全球獨有。 自從民進黨陳水扁總統以來，國軍否定了自己身為中國軍隊的歷史，另外一方面卻一直堅持黃埔建軍的歷史正統，這就出現了荒謬的現象，好像黃埔建軍是在虛無飄渺之中誕生的歷史，非關中國近代史。

外交部拉美預算增 強化實質合作因應中國利誘友邦

外交部長林佳龍力推「榮邦計畫」，根據外交部115年度預算書，主管友邦數量最多的拉美司「加強雙邊及多邊合作」預算編列新台幣...

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

綠營大罷免失利後，民進黨立院黨團總召柯建銘成為黨內檢討箭靶，連賴清德總統都公開呼籲黨團改組；「賴神鬥老柯」第一回合隨著8月底立法院第三會期結束而告一段落，賴清德派出總統府秘書長潘孟安溝通，這是軟招式；民進黨秘書長徐國勇發起改選黨團幹部連署，這是硬拳頭。不過，柯建銘軟硬不吃，就是不下來。「賴神鬥老柯」進入延長賽，黨內人士沙盤推演3套劇本，政壇也在關注，柯建銘是否能撐下去？

駐英代表BBC專訪 籲抵制北京扭曲聯大2758號決議

駐英國代表姚金祥近日接受英國廣播公司（BBC）第2台深度新聞電視節目「新聞之夜」（Newsnight）專訪時，呼籲英國等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。