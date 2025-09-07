外交部拉美預算增 強化實質合作因應中國利誘友邦

外交部長林佳龍力推「榮邦計畫」，根據外交部115年度預算書，主管友邦數量最多的拉美司「加強雙邊及多邊合作」預算編列新台幣53餘億元，較114年度增逾10億元，而外賓邀訪經費也提高逾億元。外交官員向中央社說明，拉美司預算增加主要是因應通膨及中國影響力。

外交部115年度預算達415億元，較114年度增加109.2億元，其中「國際合作及關懷」工作計畫的「加強雙邊及多邊合作」科目中，拉美司編列53億6700萬6000元，較114年度預算43億5869萬8000元增逾10億元，包括辦理友邦基礎民生建設、技職人才培育的50億466萬8000元，與無邦交國家合作計畫（對外捐助）的經費則增加約2億元。此外，外交部另針對拉美司編列3319萬6000元經貿考察團預算。

對此，熟知拉美事務的外交官員指出，南美多國為了實現外交自主及經貿多元，積極拓展全球經貿合作關係及多元國際市場，台灣應把握契機加強實質交流。

外交官員說明，拉美及加海地區有33國，且多國幅員廣大、人口眾多，往年所編預算額度已難以因應實際需求，因此外交部也針對拉美地區駐外單位增編1億455萬元，盼駐外機構都能在適切資源支持下，有效提升與當地國家的交流與合作。

針對拉美及加海地區7個友邦，外交官員則說，政府正加速推動「榮邦計畫」八大旗艦計畫，結合台灣優勢產業輸出，協助友邦提升國家經濟發展及產業轉型，並引導台灣廠商拓展全球布局，由於計畫項目較多，推動需求日益增加，因此115年度增編17億1279萬8000元，以確保計畫順利執行，並展現實質成效。

至於「訪賓接待」經費，外交部115年度預算編列6億9570萬1000元，針對拉美司則編列2億740萬8000元，較114年度增加1億2166萬2000元。

外交官員說明，為反制中國近年持續利誘區域友邦，並打壓台灣在非邦交國的活動空間，外交部在115年擬將拉美地區的邀訪目標訂為330人次，較114年度增加156人次，因此增編預算以擴大邀訪成效。

外交官員進一步說明，拉美與加海區域距離台灣路途遙遠，114年度來台往返長程機票費用大幅上漲、匯率浮動及通貨膨脹等多重因素影響，以致於當年度原編列的邀訪預算僅足以安排174名該地區外賓訪台，其中阿根廷、巴西、墨西哥、智利及秘魯等區域大國每年邀訪名額原本有限，也須擴大邀訪以增進友台力量。

外交官員也提到，為因應中國在拉美及加海地區持續擴張影響力，並有效反制中國認知作戰，外交部在115年度針對拉美地區增加編列5384萬5000元，以利持續透過與各國政府、智庫、大學、媒體及非政府組織等機構合辦活動，邀請當地重要人士出席相關會議及論壇，增進各國對台灣國家政策與國家發展的正確認識，提升國際影響力。

拉美司主管友邦包括貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯邦聯、聖露西亞以及聖文森。

