獨／賴清德啟動黨務座談 北市議員向總統提這些事「一定要加快」

民進黨啟動22縣市巡迴座談，由身兼黨主席的賴清德總統領軍，昨天首站前往基隆、台北，其中台北場下午於中央黨部登場，包含地方民代、黨公職等均到場，會議進行3小時，主要聚焦在中央政府回覆輿情速度不夠快，不少民代也呼籲政策宣傳應加把勁，現場氣氛融洽，到場北市議員約8、9成，每一位均有發言。

議員簡舒培昨陪同賴清德總統赴景美福興宮參拜受訪表示，這陣子收到很多支持者、基層建議，特別是藍白甚至對岸認知作戰造謠，回應速度也應加強，否則速度不夠快，到頭來積非成事才回應，恐怕都太慢了，會將這些資訊一併給總統、行政部門。

據了解，昨會談包含黨公職、議會黨團、北市黨部等均到場，議員到場超過8、9成。議員王閔生表示，比較有特別談到包含政策辯護的速度，也呼籲政院、行政官員當面對在野黨惡意扭曲政策時傳遞錯誤訊息，應加快回應速度，並發新聞稿駁斥，讓民眾能夠了解政策本意。

王閔生也說，會談十分融洽，整場大約開了3個小時到場每一位議員都有發言，賴總統也有針對問題一一回覆，現場氣氛融洽，賴總統也期望地方黨公職在宣傳政策上，可以更加把勁，盡量把正確資訊傳達到每一位民眾手上，了解政府現階段的努力。

北市黨部主委張茂楠表示，部分民代有提及打詐、新青安等相關問題，盼政策可以更加落實，幫助到有需要的人，整場會談大多都是談國政、民生議題，並沒有談到選舉。

