駐外6年碰疫情 吳志中以台灣便當會打動法國政壇

外交部政次吳志中曾任駐法代表6年，期間碰上疫情封城，吳志中接受中央社專訪時透露，他當時突發奇想準備台式便當，邀請法國議員來駐法國代表處開「便當會」解釋台灣處境，促成法國上下議院挺台。

外交部政務次長吳志中於2018年7月到2024年8月擔任駐法代表，期間法國參議院於2021年5月以304比0通過挺台國際參與提案，創下史上首例，同年11月國民議會也通過提案，為有史以來第一次法國上下議院一致挺台；此外，吳志中擁有巴黎第一大學外交系碩士、政治學博士學位，他以流利法文於法媒受訪應答，獲得法國民眾關注。

事實上，吳志中剛抵任駐法代表時，法國政界對台灣了解並不深，吳志中只能帶著駐處人員一一拜會國會議員，不料不到兩年就碰上Covid-19疫情，法國封城防疫讓「敲門」之路難上加難。

吳志中接受中央社專訪時回憶道，外交人員疫情期間雖然可以自由行動，但他思考的是如何善用台灣文化；封城時，法國議員們沒辦法外出用餐，他與駐館人員將外賣擺盤成台灣便當的形式，漂漂亮亮的，每次接一位法國議員從參議院來駐處開便當會。

吳志中說，「請你吃一頓好吃便當，配上法國美酒」，台法文化結合，同時跟解釋台灣處境，他們也都聽進去，同時在疫情緊張中獲得喘息，才有「304比0」的成果；他打趣地說，疫情期間反而相當忙碌。

去年5月總統賴清德就職，內閣同時就定位，但早內定接任外交部政次的吳志中仍在法國打拚，堅持要坐鎮巴黎奧運，確保台灣代表隊順利完成賽事。

吳志中透露，當時與文化部共同參與「巴黎文化奧運」，明明是與國際奧會無關的活動，卻被要求將「台灣館」要改為「中華台北館」，但「我們還有一張嘴巴」，大家都在講台灣館，裡頭也是中華民國國旗，最後已經沒人叫它「中華台北館」了，當時中國還派了一推大媽打人海戰術要控制館場，但沒有成功。

談到「麟洋配」巴黎奧運金牌戰，吳志中回憶，當時所有台灣意象的物品都被禁止，更不用說國旗，連寫TW都不能入場，最後連「麟洋配」任何諧音都不准。儘管受到不公平待遇，但封不住大家嘴巴，現場高聲喊「台灣加油」，「麟洋配」奪金後，會場響起中華奧會歌，但大家唱得是國旗歌歌詞。

他說，現在大家知道中國蠻橫，會替台灣加油，台灣人更要說自己的故事，台灣未來在國際社會還是很有機會的。

身為第一線外交人員，經常和中共打壓抗衡，但吳志中說，隨著台灣經濟發展、科技發達、人民熱情以及社會安全，受到國際肯定，以前外國人會把台灣誤會成泰國，現在反而更多機會是把泰國誤為台灣，台灣漸漸受到重視和肯定，這就是外交人員的力量來源。

