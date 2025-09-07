快訊

錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

江祖平爆料性侵案 三立新聞主播接連聲援「不可能搓湯圓」

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

駐外6年碰疫情 吳志中以台灣便當會打動法國政壇

中央社／ 台北7日電

外交部政次吳志中曾任駐法代表6年，期間碰上疫情封城，吳志中接受中央社專訪時透露，他當時突發奇想準備台式便當，邀請法國議員來駐法國代表處開「便當會」解釋台灣處境，促成法國上下議院挺台。

外交部政務次長吳志中於2018年7月到2024年8月擔任駐法代表，期間法國參議院於2021年5月以304比0通過挺台國際參與提案，創下史上首例，同年11月國民議會也通過提案，為有史以來第一次法國上下議院一致挺台；此外，吳志中擁有巴黎第一大學外交系碩士、政治學博士學位，他以流利法文於法媒受訪應答，獲得法國民眾關注。

事實上，吳志中剛抵任駐法代表時，法國政界對台灣了解並不深，吳志中只能帶著駐處人員一一拜會國會議員，不料不到兩年就碰上Covid-19疫情，法國封城防疫讓「敲門」之路難上加難。

吳志中接受中央社專訪時回憶道，外交人員疫情期間雖然可以自由行動，但他思考的是如何善用台灣文化；封城時，法國議員們沒辦法外出用餐，他與駐館人員將外賣擺盤成台灣便當的形式，漂漂亮亮的，每次接一位法國議員從參議院來駐處開便當會。

吳志中說，「請你吃一頓好吃便當，配上法國美酒」，台法文化結合，同時跟解釋台灣處境，他們也都聽進去，同時在疫情緊張中獲得喘息，才有「304比0」的成果；他打趣地說，疫情期間反而相當忙碌。

去年5月總統賴清德就職，內閣同時就定位，但早內定接任外交部政次的吳志中仍在法國打拚，堅持要坐鎮巴黎奧運，確保台灣代表隊順利完成賽事。

吳志中透露，當時與文化部共同參與「巴黎文化奧運」，明明是與國際奧會無關的活動，卻被要求將「台灣館」要改為「中華台北館」，但「我們還有一張嘴巴」，大家都在講台灣館，裡頭也是中華民國國旗，最後已經沒人叫它「中華台北館」了，當時中國還派了一推大媽打人海戰術要控制館場，但沒有成功。

談到「麟洋配」巴黎奧運金牌戰，吳志中回憶，當時所有台灣意象的物品都被禁止，更不用說國旗，連寫TW都不能入場，最後連「麟洋配」任何諧音都不准。儘管受到不公平待遇，但封不住大家嘴巴，現場高聲喊「台灣加油」，「麟洋配」奪金後，會場響起中華奧會歌，但大家唱得是國旗歌歌詞。

他說，現在大家知道中國蠻橫，會替台灣加油，台灣人更要說自己的故事，台灣未來在國際社會還是很有機會的。

身為第一線外交人員，經常和中共打壓抗衡，但吳志中說，隨著台灣經濟發展、科技發達、人民熱情以及社會安全，受到國際肯定，以前外國人會把台灣誤會成泰國，現在反而更多機會是把泰國誤為台灣，台灣漸漸受到重視和肯定，這就是外交人員的力量來源。

法國 吳志中 外交部

延伸閱讀

歐洲台灣文化年26國登場 吳志中：要寫好台灣傳奇

法國總統科學顧問訪台 回贈中研院近300冊書籍

林佳龍感謝義大利國會挺台國際參與 盼派艦航經台海

習近平、普亭、金正恩將同台九三閱兵 外交部：威權嘉年華

相關新聞

獨／賴清德啟動黨務座談 北市議員向總統提這些事「一定要加快」

民進黨啟動22縣市巡迴座談，由身兼黨主席的賴清德總統領軍，昨天首站前往基隆、台北，其中台北場下午於中央黨部登場，包含地方...

巡迴座談被問黨內逼宮柯建銘？ 徐國勇：無聲勝有聲

民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，今上午前進新竹，身兼民進黨主席的總統賴清德全程參與，先到內天后宮參香；媒體提問今與黨公職...

台灣自外於中國歷史 如何爭取抗戰與黃埔建軍話語權

台灣，不只山多，更是個充滿許多政治矛盾的小島。台灣否定自己來自中國歷史的一部分，卻又堅稱台灣擁有中國抗戰的正統歷史，這種自相矛盾的現象，全球獨有。 自從民進黨陳水扁總統以來，國軍否定了自己身為中國軍隊的歷史，另外一方面卻一直堅持黃埔建軍的歷史正統，這就出現了荒謬的現象，好像黃埔建軍是在虛無飄渺之中誕生的歷史，非關中國近代史。

外交部拉美預算增 強化實質合作因應中國利誘友邦

外交部長林佳龍力推「榮邦計畫」，根據外交部115年度預算書，主管友邦數量最多的拉美司「加強雙邊及多邊合作」預算編列新台幣...

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

綠營大罷免失利後，民進黨立院黨團總召柯建銘成為黨內檢討箭靶，連賴清德總統都公開呼籲黨團改組；「賴神鬥老柯」第一回合隨著8月底立法院第三會期結束而告一段落，賴清德派出總統府秘書長潘孟安溝通，這是軟招式；民進黨秘書長徐國勇發起改選黨團幹部連署，這是硬拳頭。不過，柯建銘軟硬不吃，就是不下來。「賴神鬥老柯」進入延長賽，黨內人士沙盤推演3套劇本，政壇也在關注，柯建銘是否能撐下去？

駐英代表BBC專訪 籲抵制北京扭曲聯大2758號決議

駐英國代表姚金祥近日接受英國廣播公司（BBC）第2台深度新聞電視節目「新聞之夜」（Newsnight）專訪時，呼籲英國等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。