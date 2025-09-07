歐洲台灣文化年26國登場 吳志中：要寫好台灣傳奇

外交部與文化部共同推動「2025歐洲台灣文化年」，外交部政次吳志中接受中央社專訪時表示，台灣代表華人社會成功的選擇，儘管受到中國軍事威脅，仍堅持民主道路，這樣成功的故事，是令人佩服的「台灣傳奇」，透過文化傳達，格外具有意義。

延續去年巴黎「文化奧運」經驗，外交部與文化部2月舉行雙部長會議，決定共同推動「2025歐洲台灣文化年」，逾70場藝文活動在26國登場，不僅是要讓歐洲國家更加了解台灣，也強化彼此對自由民主價值的認同，同時與相關產業合作，創造新商機，落實外交部長林佳龍推動總合外交下的加值外交。

外交部政務次長吳志中接受中央社專訪時表示，去年自駐法代表一職返台接任政次時，與林佳龍談及台歐關係如何走得更好，林佳龍認為文化是很好的切點，這是「歐洲台灣文化年」的起心動念。

林佳龍擔任部長後，由國立台灣交響樂團團長劉玄詠擔任駐奧地利代表、曾是閃靈樂團主唱的前立委林昶佐駐芬蘭，被視為文化外交出擊，獲得不少正面評價。

不僅如此，這次響應「歐洲台灣文化年」，國立故宮博物院的國寶「翠玉白菜」，將於9月11日至12月31日於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事（100 Treasures, 100 Stories: treasures from the NationalPalace Museum）」特展展出，精選翠玉白菜、多寶格、清明上河圖等131件文物及數位展件；11月另將前進法國凱布朗利博物館推出「龍」展，跨媒材精選書畫、器物、文獻等。

「歐洲台灣文化年」下半年活動另包括優人神鼓、台灣國樂團、朱宗慶打擊樂團等巡演。上半年國家交響樂團室內樂團在奧地利、立陶宛巡演，台灣原聲童聲合唱團在梵蒂岡、德國及奧地利演出的影片，都引起當地廣泛關注。

「中華文化最棒的部分都在台灣。」吳志中說，要不是台灣保存下來，故宮裡的文物早於文化大革命摧毀殆盡。他常跟歐洲人以中文字舉例兩岸文化差異，台灣使用的繁體字「愛」把心留著，簡體字沒有了「心」，「親」愛的人應是常見的人，簡體字卻沒有了「見」，繁體字確實優雅很多。

「文化活動讓台灣更容易被看見，文化力量無遠弗屆。」駐法多年的吳志中說，中國對台全面打壓，文化活動也不例外，連歐洲高階外交官都吃驚。若是台灣與各國官員、議員互訪，中國絕對是抗議到底，很多國家扛不住，不過文化和經濟活動，如台積電去德國投資，儘管仍有壓力，「但比較撐得住」。

吳志中舉例，法國外亞維儂藝術節（Avignon Off）去年在開幕前夕受到北京施壓，要求台灣不得作為「主題館」，但主辦方堅持讓台灣成為主題國，其中「台灣人的臉」活動，將台灣人照片貼滿牆上，當時中國駐法總領事拒絕經過那面牆。

吳志中指出，中國常說要說好中國故事，但因為常做壞事，所以說不好故事，台灣要寫更好的台灣傳奇。民主台灣代表華人社會另一種成功的選擇，儘管備受中國威脅，但生活在台灣可以獲得應有尊重，說自己想要講的話，這對作為人類至關重要。

他也說，許多歐洲國家面臨俄羅斯威脅，越來越能理解台灣處境，台灣獲得來自歐洲的支持，讓他覺得這是值得去推動台灣歐洲文化年的最佳時刻。

台灣在Covid-19疫情期間的貢獻、地緣政治角力以及半導體技術領先，近年在歐洲知名度大增。吳志中認為，台灣與世界交往，也不能只有美國、日本，歐洲也是需要多加著力的區域，期望往後跟他國也有此文化交流。

