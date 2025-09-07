駐英代表BBC專訪 籲抵制北京扭曲聯大2758號決議

快訊

中央社／ 倫敦6日專電
台灣駐英代表姚金祥。(本報系資料照) 徐偉真
台灣駐英代表姚金祥。(本報系資料照) 徐偉真

英國代表姚金祥近日接受英國廣播公司（BBC）第2台深度新聞電視節目「新聞之夜」（Newsnight）專訪時，呼籲英國等民主國家協助台灣，反擊北京扭曲聯大第2758號決議

第80屆聯合國大會訂9日召開。「新聞之夜」主持人詢問姚金祥，英國首相施凱爾（Keir Starmer）在大會期間可能宣布承認巴勒斯坦的國家地位，姚金祥是否希望英國也承認台灣是完全主權獨立的國家、讓台灣在聯合國取得完整會籍。

姚金祥回應，長期而言，這絕對是他希望看見的，他希望台灣能被大多數國家承認是完全主權獨立的國家，並給予台灣完整的外交承認；現階段，台灣方面希望理念相近夥伴國家，包括英、美、日本及其他民主國家，能協助台灣反擊北京對1971年聯合國大會第2758號決議的扭曲和錯誤詮釋

姚金祥說，「中華民國於1971年退出聯合國」，中華人民共和國在聯合國取代原本由蔣介石代表所占位置，「因此這個（2758號）決議僅處理了中華人民共和國在聯合國的代表權議題，從未觸及台灣、未討論台灣的地位，也未主張台灣是中華人民共和國一部分、未賦予中華人民共和國在聯合國及其附屬機構代表台灣的權利。」

姚金祥表示，中國持續錯誤將聯大第2758號決議與北京所謂的「一中原則」畫上等號、宣稱台灣是中國一部分；中方這麼做的目的是將台灣議題「內部化」，以利在台灣海峽出現緊急事態時，宣稱這是中國的「國內事務」、第三國不得干涉，北京永遠不希望看到台灣獲得國際支持。

BBC於4日上午專訪姚金祥，部分訪談內容當天晚間在「新聞之夜」播出，長版訪談影片則於5日上傳節目YouTube頻道。

北京當局9月3日在天安門廣場舉行大型閱兵式、宣傳軍力，紀念「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利日」。姚金祥表示，台灣對來自中國的威脅高度警覺，政府和民眾正為強化台灣的防衛能力努力，且不僅是台灣，包括日本、菲律賓等第一島鏈國家，都非常努力抵抗中國的擴張。

然而，台灣確實比其他第一島鏈國家遭遇更多來自中國的挑戰。回應主持人詢問，姚金祥說，無論是軍事侵略或灰色地帶衝突，都讓台灣憂心，但台灣政府的評估是，中國對台灣發動軍事侵略，這不是迫在眉睫的威脅，但一旦中國國家主席習近平作出決定，中國在台灣周邊舉行的軍事演習確實可以很容易轉變為對台軍事侵略。

主持人進一步詢問，台灣的策略是否為在中國發動對台侵略時，至少有能力反抗一個月，但終究需要美國及其他國家的具體馳援。姚金祥回應，台灣的目標是有能力反抗超過一個月；合理的估計會是台灣有必要維持能源和糧食安全長達3個月，以應對台海遭封鎖、或共軍採取準軍事行動。

至於是否對美國總統川普（Donald Trump）出手馳援台灣有信心，姚金祥說，仰賴外界幫助保衛台灣，這不是很切合現實的作法，但台灣相信，美國、日本、澳洲、英國等國家，將一同向中國發出非常嚴正的訊號並警告中國，切勿對台動武、或單方面改變台海現狀。姚金祥強調，防衛台灣的責任，終究完全取決於台灣本身。

