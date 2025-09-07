聽新聞
0:00 / 0:00
普發1萬 永居外籍人士可領
總統府日前正式公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，閣揆卓榮泰也宣布，行政院會下周將送出特別預算，外界樂觀估計最快十月就可發放現金一萬元。卓榮泰昨天表示，在台灣永久居留的外籍民眾也一併包含在發放對象中，希望立法院九月下旬開議後儘快排審特別預算，一個月內就可以啟動現金發放程序，估計七個月可發放完畢。
卓榮泰表示，行政院認為如果要發，就全面廣泛發放，因此行政院增編了十億元，讓在台灣永久居留的外籍民眾也一併包含在發放對象中。他強調，往年的作法也包括在內。
根據二○二三年普發現金六千元的「全民共享經濟成果普發現金辦法」規定，除國內現有戶籍的國民可以領取外，還包括因公派駐國外於國內現無戶籍之人員及其具有中華民國國籍的眷屬；取得台灣地區居留許可的無戶籍國民。大陸地區人民為國內現有戶籍國民的配偶，且取得台灣地區依親居留、長期居留許可等。外國人為國內現有戶籍國民的配偶，且取得居留許可等等。
至於這次是否完全比照普發現金六千元的領取資格，政院方面人士表示，確認細節後將對外說明。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言