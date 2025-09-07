聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨巡迴座談 吳思瑤：勿跟民意斷裂、基層脫鉤

聯合報／ 記者蔡晉宇洪子凱游明煌／綜合報導

民進黨啟動廿二縣市巡迴座談，由身兼黨主席的賴清德總統領軍，昨天首站前往基隆、台北。北市立委吳思瑤會後受訪表示，與會者首先向總統反映支持者的焦慮，其次是執政團隊在各項訊息行銷上，確實比較晚、比較慢；第三是民生議題，例如假訊息多、詐騙猖獗等。

吳思瑤說，大罷免給民進黨最深刻的檢視，就是要深切檢討這一年半來的執政施政、行政立法間到底出了什麼問題，「不要跟民意斷裂，也不要跟基層的黨意脫鉤」，任何改造與改革都永遠不會嫌遲、不嫌晚。

吳思瑤轉述，賴總統跟大家分享，未來國政擘畫方向是要做到更強的國安與國防，更好的經濟發展，更廣與更全面的社會照顧。至於如何反映給民眾，就是「政治少一點、政策多一點、生活好一點」。

在基隆的座談，民進黨前秘書長林右昌、前立委蔡適應未到場引發質疑。基隆市黨部主委林明智表示，地方交流只邀請現任為主，並未邀請林、蔡二人。賴清德外甥、議長童子瑋因慶安宮普度也未出席。

基隆市英系議員張之豪日前才串聯全台十七議員連署，上書賴清德。他轉述，賴總統說，多年來政府政策一直推陳出新，但的確有很多宣傳沒有銜接好，所以需要讓民眾更有感。

對下屆基隆市長人選，賴清德沒有特別說出人選為何，但提及，一定會提出會贏、適合的人選，民進黨責無旁貸，「艱困的選區不要有太多派系的考量」。

綠營大罷免失利後，民進黨立院黨團改組成為黨內檢討一部分，據了解，九月中下旬立院新會期將展開，民進黨團內幹部意願登記已在前天截止，結果為「掛蛋」，無人有意願擔任黨團幹部。

據了解，儘管黨團總召柯建銘在黨內受到圍攻，但執政團隊顧及施政穩定性，行政院長卓榮泰直屬派系民主活水，原先仍派出立委范雲登記黨團書記長；但在綜合考量下，在最後時刻決定收手，撤回登記。柯建銘證實，范雲已撤回登記書記長，接下來還要協調，開議前會補齊幹部。

延伸閱讀

不想被解讀背書柯建銘 立院開議在即民進黨團幹部湊不齊

影／柯建銘將交出總召？吳思瑤：上午黨團會議未談論

吳思瑤：高出市價10倍買陸機器狗 蔣萬安向中央討錢亂花「不合格」

吳思瑤：追加878億是藍白洗白惡刪預算機會 勿再重蹈覆轍

相關新聞

2026前哨戰？賴清德赴國民黨大票倉參拜 新人緊跟搶曝光

賴清德總統今天赴北部各廟參拜，下午選擇到文山區福興宮參拜，該廟董事長高昌倫過去有深藍背景，但其子高揚凱近年由藍轉綠將投入...

直擊！賴清德拜廟藏維安危機 人群「居高臨下」看總統

今天是中元節，賴清德總統今天赴北部各廟參拜，雖然行程並未公開，不過不少媒體都有掌握消息到場採訪，而現場支持者也相當多，但...

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

大罷免後，民進黨不只內閣與黨務人事改組，今也啟動全國22縣市巡迴座談，繼上午首站基隆，下午來到第二站北市。國民黨北市議員...

基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

賴清德總統下鄉今天首站基隆與民進黨民代閉門座談，會中各議員發言踴躍，提出很多應興應革建言，與會議員轉述，會中看不出火藥味，...

賴總統：行政干預司法時代已過 藍轟「別只停在口號」

藍白多次向賴清德總統喊話，應釋放被「政治收押」的民眾黨前主席柯文哲及國民黨黨工。賴總統昨出席律師節活動時意有所指表示，「...

民進黨巡迴座談 吳思瑤：勿跟民意斷裂、基層脫鉤

民進黨啟動廿二縣市巡迴座談，由身兼黨主席的賴清德總統領軍，昨天首站前往基隆、台北。北市立委吳思瑤會後受訪表示，與會者首先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。