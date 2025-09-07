普發1萬 納入永久居留外國人

總統府日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，閣揆卓榮泰宣布行政院會將送出特別預算，外界樂觀估計最快10月就可發放現金1萬元。

閣揆卓榮泰昨（6）日表示，在台灣永久居留的外籍民眾一併包含在發放對象中，希望立法院9月下旬開議後儘快排審特別預算，一個月內就可以啟動現金發放程序，七個月可發放完畢。

卓榮泰表示，行政院認為如果要發，就全面廣泛發放，因此行政院增編了10億元，讓在台灣永久居留的外籍民眾也一併包含在發放對象中。他強調，往年做法也包括在內。

至於這次是否完全比照普發現金6,000元的領取資格，政院方面人士表示，確認細節後將對外說明。

