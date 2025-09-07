普發1萬 納入永久居留外國人

經濟日報／ 記者李人岳／台北報導

總統府日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，閣揆卓榮泰宣布行政院會將送出特別預算，外界樂觀估計最快10月就可發放現金1萬元。

閣揆卓榮泰昨（6）日表示，在台灣永久居留的外籍民眾一併包含在發放對象中，希望立法院9月下旬開議後儘快排審特別預算，一個月內就可以啟動現金發放程序，七個月可發放完畢。

卓榮泰表示，行政院認為如果要發，就全面廣泛發放，因此行政院增編了10億元，讓在台灣永久居留的外籍民眾也一併包含在發放對象中。他強調，往年做法也包括在內。

至於這次是否完全比照普發現金6,000元的領取資格，政院方面人士表示，確認細節後將對外說明。

國安 卓榮泰 總統府

延伸閱讀

影／卓榮泰參觀電器展 現場高歌展現好歌喉

普發萬元最快10月起動 卓榮泰：在台永居外籍人士也納入

不想被解讀背書柯建銘 立院開議在即民進黨團幹部湊不齊

新青安房貸「水龍頭開大點」？卓榮泰：優先滿足3族群、加大打炒房力道

相關新聞

賴總統：行政干預司法時代已過 藍轟「別只停在口號」

藍白多次向賴清德總統喊話，應釋放被「政治收押」的民眾黨前主席柯文哲及國民黨黨工。賴總統昨出席律師節活動時意有所指表示，「...

普發1萬 納入永久居留外國人

總統府日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，閣揆卓榮泰宣布行政院會將送出特別預算，外界樂觀估計最快...

普發1萬 永居外籍人士可領

總統府日前正式公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，閣揆卓榮泰也宣布，行政院會下周將送出特別預算，外界...

民進黨巡迴座談 吳思瑤：勿跟民意斷裂、基層脫鉤

民進黨啟動廿二縣市巡迴座談，由身兼黨主席的賴清德總統領軍，昨天首站前往基隆、台北。北市立委吳思瑤會後受訪表示，與會者首先...

726首波罷免後賴總統致電蘇貞昌？ 蘇巧慧證實了

傳726首波罷免後，總統賴清德曾致電前行政院長蘇貞昌。民進黨立委蘇巧慧今天表示，賴總統當晚的確致電蘇貞昌邀請一起討論國事...

2026前哨戰？賴清德赴國民黨大票倉參拜 新人緊跟搶曝光

賴清德總統今天赴北部各廟參拜，下午選擇到文山區福興宮參拜，該廟董事長高昌倫過去有深藍背景，但其子高揚凱近年由藍轉綠將投入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。