賴總統：行政干預司法時代已過 藍轟「別只停在口號」

藍白多次向賴清德總統喊話，應釋放被「政治收押」的民眾黨前主席柯文哲及國民黨黨工。賴總統昨出席律師節活動時意有所指表示，「行政干預司法的時代已經過去了」。對此國民黨表示，不要停留在口號，而是落實在實際行動；民眾黨則批賴總統說法，跟真實民意感受落差極大。

民眾黨前主席柯文哲遭羈押滿一年，前天獲北院裁定得以七千萬元交保。賴總統昨出席全國律師聯合會第七十屆律師節慶祝大會致詞時表示，未來他非常期待，政府能跟律師全聯會共同合作，深化法治教育，除了保障人權，也能夠讓社會大眾更尊重司法。

賴總統強調，台灣幾十年來努力，從專制走到民主社會，有許多成就，其中一項就是司法獨立，「我們必須要持續深化法律教育」，讓民眾了解，不管是檢察官偵辦案件或法官審判案件，都本於專業、獨立自主，行政干預司法的時代已經過去。

民眾黨發言人吳怡萱表示，賴總統一廂情願的發言與現實脫節，跟真實民意感受落差極大，更顯現賴的鴕鳥心態，不願正視民進黨對司法改革的承諾跳票，甚至大走回頭路。

吳怡萱強調，國人對司法信任度逐漸下滑是不爭的事實，京華城案就是一面照妖鏡，映照出黨檢及特定媒體，將檢調扭曲成掌權者整肅異己的工具、變成追殺政敵的鷹犬，押人取供、侵害人權，摧毀台灣的民主法治。

國民黨發言人鄧凱勛說，賴總統終於意識到「行政不能干預司法」重要性。過去一年多來，幾乎每份民調都顯示台灣人民對司法的信任屢創新低，一連串爭議案件中審理過程的不公正。這些案件中，社會普遍感受到的是政治算計、選擇性辦案，連民進黨立委都在國會殿堂質疑，台灣的司法是否有濫用羈押制度的嫌疑。

鄧凱勛說，國民黨期待司法能真正做到不問黨派、只問是非，絕不容許任何政治力量介入來破壞司法公正，這是全民共同期盼，也是對賴清德政府最基本要求。

