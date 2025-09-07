聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：行政干預司法時代已過 藍轟「別只停在口號」

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰張曼蘋／台北報導
賴清德總統（左）昨在民進黨秘書長徐國勇（右）、台北市議員王閩生（左二）等人陪同下，前往景美十五份福興宮進行揭匾儀式，參拜後牽著福興宮董事長高昌倫（右二）步下階梯。記者胡經周／攝影
賴清德總統（左）昨在民進黨秘書長徐國勇（右）、台北市議員王閩生（左二）等人陪同下，前往景美十五份福興宮進行揭匾儀式，參拜後牽著福興宮董事長高昌倫（右二）步下階梯。記者胡經周／攝影

藍白多次向賴清德總統喊話，應釋放被「政治收押」的民眾黨前主席柯文哲及國民黨黨工。賴總統昨出席律師節活動時意有所指表示，「行政干預司法的時代已經過去了」。對此國民黨表示，不要停留在口號，而是落實在實際行動；民眾黨則批賴總統說法，跟真實民意感受落差極大。

民眾黨前主席柯文哲遭羈押滿一年，前天獲北院裁定得以七千萬元交保。賴總統昨出席全國律師聯合會第七十屆律師節慶祝大會致詞時表示，未來他非常期待，政府能跟律師全聯會共同合作，深化法治教育，除了保障人權，也能夠讓社會大眾更尊重司法。

賴總統強調，台灣幾十年來努力，從專制走到民主社會，有許多成就，其中一項就是司法獨立，「我們必須要持續深化法律教育」，讓民眾了解，不管是檢察官偵辦案件或法官審判案件，都本於專業、獨立自主，行政干預司法的時代已經過去。

民眾黨發言人吳怡萱表示，賴總統一廂情願的發言與現實脫節，跟真實民意感受落差極大，更顯現賴的鴕鳥心態，不願正視民進黨對司法改革的承諾跳票，甚至大走回頭路。

吳怡萱強調，國人對司法信任度逐漸下滑是不爭的事實，京華城案就是一面照妖鏡，映照出黨檢及特定媒體，將檢調扭曲成掌權者整肅異己的工具、變成追殺政敵的鷹犬，押人取供、侵害人權，摧毀台灣的民主法治。

國民黨發言人鄧凱勛說，賴總統終於意識到「行政不能干預司法」重要性。過去一年多來，幾乎每份民調都顯示台灣人民對司法的信任屢創新低，一連串爭議案件中審理過程的不公正。這些案件中，社會普遍感受到的是政治算計、選擇性辦案，連民進黨立委都在國會殿堂質疑，台灣的司法是否有濫用羈押制度的嫌疑。

鄧凱勛說，國民黨期待司法能真正做到不問黨派、只問是非，絕不容許任何政治力量介入來破壞司法公正，這是全民共同期盼，也是對賴清德政府最基本要求。

延伸閱讀

賴清德喊行政干預司法時代已過 民眾黨轟鴕鳥：一廂情願發言

郭雅慧指公民走讀活動攻擊警察 民眾黨：賴總統應為造謠行徑道歉

吳崢喊白營擋普發一萬 吳怡萱：民進黨閱讀障礙拉低人民智商

回批民進黨將「非核家園」當迷信狂熱 民眾黨：意識形態綁架台灣

相關新聞

2026前哨戰？賴清德赴國民黨大票倉參拜 新人緊跟搶曝光

賴清德總統今天赴北部各廟參拜，下午選擇到文山區福興宮參拜，該廟董事長高昌倫過去有深藍背景，但其子高揚凱近年由藍轉綠將投入...

直擊！賴清德拜廟藏維安危機 人群「居高臨下」看總統

今天是中元節，賴清德總統今天赴北部各廟參拜，雖然行程並未公開，不過不少媒體都有掌握消息到場採訪，而現場支持者也相當多，但...

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

大罷免後，民進黨不只內閣與黨務人事改組，今也啟動全國22縣市巡迴座談，繼上午首站基隆，下午來到第二站北市。國民黨北市議員...

基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

賴清德總統下鄉今天首站基隆與民進黨民代閉門座談，會中各議員發言踴躍，提出很多應興應革建言，與會議員轉述，會中看不出火藥味，...

賴總統：行政干預司法時代已過 藍轟「別只停在口號」

藍白多次向賴清德總統喊話，應釋放被「政治收押」的民眾黨前主席柯文哲及國民黨黨工。賴總統昨出席律師節活動時意有所指表示，「...

民進黨巡迴座談 吳思瑤：勿跟民意斷裂、基層脫鉤

民進黨啟動廿二縣市巡迴座談，由身兼黨主席的賴清德總統領軍，昨天首站前往基隆、台北。北市立委吳思瑤會後受訪表示，與會者首先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。