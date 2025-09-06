726首波罷免後賴總統致電蘇貞昌？ 蘇巧慧證實了
傳726首波罷免後，總統賴清德曾致電前行政院長蘇貞昌。民進黨立委蘇巧慧今天表示，賴總統當晚的確致電蘇貞昌邀請一起討論國事，蘇貞昌表達總統面對國內外艱困局勢，真的很辛苦，在國政方面對賴總統全力支持。
媒體今天報導，726首波大罷免慘敗後，賴總統打電話給蘇貞昌，想請蘇貞昌和黨內高層一起到官邸會商罷免後情勢，但蘇則婉拒，稱自己「難出高見」。
蘇巧慧晚間表示，726當晚，賴總統的確曾打電話給蘇貞昌，邀請蘇貞昌一起討論國事。蘇貞昌表達，總統面對國內外艱困局勢，真的很辛苦，在國政方面，全力支持賴總統。
蘇巧慧說，通話過程很嚴肅、但也很誠懇，兩個人都是為了台灣奉獻一輩子的人，繼續在不同崗位上幫國家做事。
