聲援江祖平！談童年家暴父瘡疤 廖家儀：難道不能馬上處理？

獨／「幣想」台中門市也涉詐 民眾砸526萬買泰達幣…全流入詐團錢包

一群名醫治不好…警跳海救人雙腿發黑 屢被指「妨礙抓交替」

726首波罷免後賴總統致電蘇貞昌？ 蘇巧慧證實了

中央社／ 台北6日電
前行政院長蘇貞昌（左）與賴清德總統（右）。聯合報系資料照
前行政院長蘇貞昌（左）與賴清德總統（右）。聯合報系資料照

傳726首波罷免後，總統賴清德曾致電前行政院長蘇貞昌民進黨立委蘇巧慧今天表示，賴總統當晚的確致電蘇貞昌邀請一起討論國事，蘇貞昌表達總統面對國內外艱困局勢，真的很辛苦，在國政方面對賴總統全力支持。

媒體今天報導，726首波大罷免慘敗後，賴總統打電話給蘇貞昌，想請蘇貞昌和黨內高層一起到官邸會商罷免後情勢，但蘇則婉拒，稱自己「難出高見」。

蘇巧慧晚間表示，726當晚，賴總統的確曾打電話給蘇貞昌，邀請蘇貞昌一起討論國事。蘇貞昌表達，總統面對國內外艱困局勢，真的很辛苦，在國政方面，全力支持賴總統。

蘇巧慧說，通話過程很嚴肅、但也很誠懇，兩個人都是為了台灣奉獻一輩子的人，繼續在不同崗位上幫國家做事。

蘇貞昌 大罷免 賴清德 蘇巧慧 民進黨

相關新聞

2026前哨戰？賴清德赴國民黨大票倉參拜 新人緊跟搶曝光

賴清德總統今天赴北部各廟參拜，下午選擇到文山區福興宮參拜，該廟董事長高昌倫過去有深藍背景，但其子高揚凱近年由藍轉綠將投入...

直擊！賴清德拜廟藏維安危機 人群「居高臨下」看總統

今天是中元節，賴清德總統今天赴北部各廟參拜，雖然行程並未公開，不過不少媒體都有掌握消息到場採訪，而現場支持者也相當多，但...

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

大罷免後，民進黨不只內閣與黨務人事改組，今也啟動全國22縣市巡迴座談，繼上午首站基隆，下午來到第二站北市。國民黨北市議員...

基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

賴清德總統下鄉今天首站基隆與民進黨民代閉門座談，會中各議員發言踴躍，提出很多應興應革建言，與會議員轉述，會中看不出火藥味，...

726首波罷免後賴總統致電蘇貞昌？ 蘇巧慧證實了

傳726首波罷免後，總統賴清德曾致電前行政院長蘇貞昌。民進黨立委蘇巧慧今天表示，賴總統當晚的確致電蘇貞昌邀請一起討論國事...

檢視大罷免 吳思瑤：勿跟民意斷裂、勿跟基層黨意脫鉤

民進黨立委吳思瑤今天說，大罷免給民進黨最深刻的檢視，就是行政與立法間出了什麼問題，「不要跟民意斷裂，也不要跟基層黨意脫鉤...

