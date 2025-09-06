賴清德與黨公職座談 宣示強化國安國防經濟要更好

兼任民進黨主席的總統賴清德今天與北市黨公職座談，立委吳思瑤轉述，總統強調未來國政擘劃要做到更強的國安跟國防，更好的經濟發展，更廣、更全面的社會照顧；並提及，宣傳管道在媒體發聲或社群運作上，都還可以精進，讓照顧人民的政策能被即時掌握。

民進黨啟動全國22個縣市巡迴座談，首站今天上午在基隆，第2站下午到中央黨部，邀請包括台北區域立委吳思瑤，台北市議員王閔生、簡舒培、洪健益、劉耀仁、洪婉臻、台北市黨部主委張茂楠等人座談，原定1.5個小時，最後談了3個小時。

吳思瑤會後受訪表示，與會者首先向總統反映支持者的焦慮，其次是反映執政團隊在各項訊息行銷上，確實比較晚、比較慢，希望未來在政策行銷部分，絕對要加速、加深與加廣；第三是民生議題的反映也很多，例如假訊息多、詐騙猖獗等。

吳思瑤轉述，總統說，經過1年半的行政立法磨合、府院黨磨合，對於整個黨的宣傳管道系統、在媒體的發聲或是在社群運作上，都還有可精進部分；但最重要的是，讓照顧人民的政策要能被人民即時掌握，不要再讓基層說，都是聽到一些罵民進黨的事情。

吳思瑤表示，賴總統也跟大家分享，未來國政擘劃方向是要做到更強的國安與國防，更好的經濟發展，更廣與更全面的社會照顧。至於如何反映給民眾，就是「政治少一點、政策多一點、生活好一點」，透過政策主動發球、主動端出更具全面照顧性、有感利多的政策，讓台灣社會感受到執政黨治理國家的用心跟能力。

吳思瑤說，大家的共識是既然在谷底，就只有一條前進的路，不只要往前走，更要一起走；中央與地方未來會強化彼此合作夥伴關係，並建立黨部跟縣市議會黨團協作系統，一起讓民進黨的聲音、行動被社會所看見與理解。

至於未來朝野與立院攻防，吳思瑤表示，座談時並未提到攻防部分，而是聚焦在身為執政黨，像政府擁有強大的幕僚體系，要產出好政策、多拋出政策好球，且不要害怕直球對決，要掌握議題主導性，而不是一再落入被動防禦困境。

被問到賴清德如何看待大罷免，吳思瑤說，在場議員們有反映，支持者在大罷免後確實感到焦慮、或情緒一時難以接受，但大家經過討論後，獲致共識是「支持者並沒有潰散，民進黨的底氣都在」，只是這段時間大家受傷了。

吳思瑤也透露，整場座談3小時，每一位議員的發言，總統都非常重視、寫了滿滿的筆記，並非常有耐心逐一回應，這些意見都應化為民進黨挫敗後再出發的能量。

