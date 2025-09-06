陳建仁：加入聯合國不是為了席次 而是貢獻全世界

快訊

中央社／ 台北6日電

前副總統陳建仁今天表示，政府和民間一起努力，在經濟、文化等領域一起合作，讓全世界知道台灣是一個很好的國家，一步步努力達成讓台灣進入聯合國，而台灣加入聯合國不是只為一個席次，而是台灣有能力對全世界做出貢獻。

台灣聯合國協進會今天晚間舉行2025感恩餐會，外交部常務次長葛葆萱、僑務委員會副委員長李妍慧、立委張雅琳等人到場與會，陳建仁應邀發表演說。

陳建仁表示，1971年10月25日聯合國大會通過第2758號決議，中華民國無法在聯合國代表中國，中華人民共和國宣稱2758號決議代表「一個中國」政策，這是不正確的事情；2758號決議只處理聯合國的中國代表權，而台灣本來就是一個主權獨立的國家，因為中華人民共和國從未統治過台澎金馬。

陳建仁說，雖然台灣現在無法加入聯合國，但在全世界的人民眼中，台灣除了是一個主權獨立的國家外，也是一個自由民主的國家。

陳建仁也分享今年擔任總統賴清德特使，前往教廷參加已故教宗方濟各（Pope Francis）喪禮，以及教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮與各國政要互動軼事。

陳建仁說，在參加已故教宗方濟各喪禮時遇到美國前總統拜登（Joe Biden），拜登稱讚台灣是參與「癌症登月計畫」的國家當中，表現最好的國家之一，而在參加教宗良十四世就職典禮時遇到美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），盧比歐表達很高興看到台灣代表，隨後也遇到德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。

陳建仁表示，他對梅爾茨說「I am from Taiwan」；梅爾茨回答，台灣是一個很好的國家（Nation），而剛好當時台積電前往德國設廠；接續遇到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），澤倫斯基提到，很感謝台灣人給予烏克蘭的援助。

陳建仁說，之後獲得教宗良十四世接見，他致贈教宗的其中一項禮物是教宗在秘魯擔任主教時，曾接受台灣捐贈2000套插管防護用具，教宗看到照片馬上指著照片說「I was there（我之前在那裡）」。

陳建仁指出，這些故事都代表台灣把自己做的好，在科技、文化、教育、產業等領域發展，讓全世界都能看到台灣，而透過台灣聯合國協進會與政府的合作努力，一步一步推進台灣進入聯合國。

陳建仁表示，台灣是自由民主國家的典範，而在政府與民主努力下，在經濟、文化、安全各方面一起打拚，使台灣變得越來越好，讓全世界知道台灣是一個很好的國家，而台灣進入聯合國不是只為了一個席次，而是台灣有能力為全世界貢獻。

