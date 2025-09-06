2026前哨戰？賴清德赴國民黨大票倉參拜 新人緊跟搶曝光
賴清德總統今天赴北部各廟參拜，下午選擇到文山區福興宮參拜，該廟董事長高昌倫過去有深藍背景，但其子高揚凱近年由藍轉綠將投入民進黨初選，賴總統的北市第一站選擇該處引發熱議，現場包含現任議員，不少欲爭取初選者均有到場，高僅表示，今天是很單純宗教活動，神明沒有顏色黨派，不需多做揣測。
而今天除在地黨籍議員簡舒培、王閔生均有到場外，要爭取提名包含高揚凱還有民進黨北市黨部副執行長陳聖文、前趙怡翔辦公室執行長劉品妡等人均到場，高表示，今天很單純宗教活動，不管藍綠各政黨都能來，政治人物跟民眾、信仰在一起，土地公並沒有派別之稱，無須對總統來拜廟多做揣測。
陳聖文表示，樂見高揚凱加入民進黨，如今高改旗易幟也希望不要只是換一件衣服，而是真正民進黨路線價值；劉品妡也說，福興宮也說文山區重要廟最重要是祈求人民平安健康，新人最重要要靠經營努力，畢竟知名度還不高，初選部分就是各自努力拚服務。
簡舒培表示，拜廟沒有分藍綠神明保佑也不分藍綠，總統來沒有獨厚特定人選問題，今天也看到許多新人到場，民進黨是一個民主政黨初選公開透明，沒有現任優先，歡迎有志年輕朋友加入。
延伸閱讀
