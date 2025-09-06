林佳龍接見新任荷蘭駐台代表 盼續深化台荷夥伴關係
外交部長林佳龍日前接見荷蘭在台辦事處新任代表浦樂施時表示，期盼未來台荷必能「荷」力齊心，在堅實的經濟合作與共享的民主價值基礎上，持續深化夥伴關係。
林佳龍在臉書發文指出，浦樂施（Bas Pulles）4日前往外交部拜會，兩人就資安議題與深化雙邊經貿合作關係進行深入交流；他也對浦樂施表示，很高興看見荷蘭政府與議會近年來對台灣不斷加大支持力道。
林佳龍指出，荷蘭國會4月以「四箭齊發」方式壓倒性通過4項動議，展現對台灣的高度支持共識，去年通過多項友台動議，包括指明聯大2758決議並未排除台灣參與國際事務；荷蘭也派遣軍艦通過台灣海峽以捍衛自由航行權，在世界衛生組織大會表達對台灣的支持，這些具體行動都讓台灣很感謝。
林佳龍表示，過去擔任台中市長期間曾於2016年拜訪過荷蘭，也在2018年與荷蘭恩荷芬市簽署「台中宣言」，共同倡議綠色生產、自然生態及人文生活理念。
林佳龍指出，400年前，荷蘭來台開啟大航海時代，寫下特殊的歷史情誼；400年後的今天，台荷已在科技與能源等領域成為關鍵夥伴，相信未來台荷必能「荷」力齊心，在堅實的經濟合作及共享的民主價值基礎上，持續深化雙邊夥伴關係。
此外，林佳龍特別贈送「歐洲台灣文化年」徽章與提袋給浦樂施，成為首位收到此紀念品的訪賓。林佳龍並分享設計理念，指出此次LOGO融合歐洲文化與台灣科技，展現「From tech to culture, Taiwan leads thefuture.」核心精神。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言