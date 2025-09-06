林佳龍接見新任荷蘭駐台代表 盼續深化台荷夥伴關係

快訊

中央社／ 台北6日電

外交部林佳龍日前接見荷蘭在台辦事處新任代表浦樂施時表示，期盼未來台荷必能「荷」力齊心，在堅實的經濟合作與共享的民主價值基礎上，持續深化夥伴關係。

林佳龍在臉書發文指出，浦樂施（Bas Pulles）4日前往外交部拜會，兩人就資安議題與深化雙邊經貿合作關係進行深入交流；他也對浦樂施表示，很高興看見荷蘭政府與議會近年來對台灣不斷加大支持力道。

林佳龍指出，荷蘭國會4月以「四箭齊發」方式壓倒性通過4項動議，展現對台灣的高度支持共識，去年通過多項友台動議，包括指明聯大2758決議並未排除台灣參與國際事務；荷蘭也派遣軍艦通過台灣海峽以捍衛自由航行權，在世界衛生組織大會表達對台灣的支持，這些具體行動都讓台灣很感謝。

林佳龍表示，過去擔任台中市長期間曾於2016年拜訪過荷蘭，也在2018年與荷蘭恩荷芬市簽署「台中宣言」，共同倡議綠色生產、自然生態及人文生活理念。

林佳龍指出，400年前，荷蘭來台開啟大航海時代，寫下特殊的歷史情誼；400年後的今天，台荷已在科技與能源等領域成為關鍵夥伴，相信未來台荷必能「荷」力齊心，在堅實的經濟合作及共享的民主價值基礎上，持續深化雙邊夥伴關係。

此外，林佳龍特別贈送「歐洲台灣文化年」徽章與提袋給浦樂施，成為首位收到此紀念品的訪賓。林佳龍並分享設計理念，指出此次LOGO融合歐洲文化與台灣科技，展現「From tech to culture, Taiwan leads thefuture.」核心精神。

荷蘭 林佳龍 外交部

