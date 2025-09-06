檢視大罷免 吳思瑤：勿跟民意斷裂、勿跟基層黨意脫鉤

快訊

中央社／ 台北6日電
民進黨立委吳思瑤。中央社
民進黨立委吳思瑤今天說，大罷免給民進黨最深刻的檢視，就是行政與立法間出了什麼問題，「不要跟民意斷裂，也不要跟基層黨意脫鉤」。至於民進黨立法院黨團幹部登記，她表示，還不到最終時刻，相信會有人選。

民進黨啟動全國22個縣市巡迴座談，由身兼主席的總統賴清德領軍，首站今天上午在基隆舉行，下午在中央黨部，與台北選區立委吳思瑤、民進黨台北市黨部主委張茂楠、台北市議員等黨公職座談。

對於民進黨立院黨團幹部改組登記乏人問津，吳思瑤表示，每個會期的幹部都會透過協調，派任適任人選，期許能把大鳴大放、轉換成大破大立的行動；現在是需要行動的時刻，也希望能趕快選出優秀新會期黨團幹部，畢竟新會期的挑戰只會更多、不會更少。

她強調，最重要的是回到制度，行政與立法只要能建立起更多元、更主動綿密的互動方式，未來黨團幹部就不用疲於奔命與腹背受敵，行政立法互動能往好的方向改變，未來黨團幹部必能走出過去的僵局跟困境。

對於內閣小改組，吳思瑤說，最近內閣2.0團隊不管是產出政策，以及政策正向論述與主動出擊，都看到內閣團隊已做出改變，相信未來行政與立法的互動，也會正向發展。

她表示，除了對內的內閣改造，對外與藍白間的焦土作戰也要改變，改由合作取代對抗，目前整個戰略已做出改變且已有行動，她對新會期的黨團改造與黨團幹部出爐，持正向期待。

談及大罷免，吳思瑤說，給民進黨最深刻的檢視，就是要深切檢討這一年半來的執政施政、行政立法間到底出了什麼問題，「不要跟民意斷裂，也不要跟基層的黨意脫鉤」，任何改造與改革都永遠不會嫌遲、不嫌晚。

