應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她
大罷免後，民進黨不只內閣與黨務人事改組，今也啟動全國22縣市巡迴座談，繼上午首站基隆，下午來到第二站北市。國民黨北市議員應曉薇涉案昨交保，是否交棒女兒選2026，綠議員談及跑行程有遇到好幾次。
兼任民進黨黨主席的總統賴清德下鄉聽取各地民意，也有選戰固樁意味，他在民進黨秘書長徐國勇陪同下，今天下午先後到訪景美福興宮、萬華廣照宮。賴約3時抵達廣照宮，現場民眾大喊總統好，中正萬華議員洪婉臻、劉耀仁等民代都到場。賴等人參拜完，再與賴題字匾額「神威顯赫」合照。
洪婉臻受訪回應，黨中央有找他們下午3時30分到黨部開會，就是要多傾聽地方聲音。今天是普渡大日，總統不僅跑景美的廟，也來萬華非常著名的廣照宮，就是要跟鄉親多互動、多見面，也要聽鄉親的聲音，這是非常良善的互動，歡迎總統能常來地方走走。
她說，廣照宮對面有非常多民眾，都是要一睹總統，也希望跟總統有近距離接觸，最重要是民眾有滿多話想跟總統講。例如在地里長趁這機會趕快拿帽子讓他簽名，希望跟總統近距離接觸。
至於2026市議員選舉，中正萬華議員應曉薇涉京華城案昨交保，在此之前，她女兒也有在地方走動，交棒意味濃厚？洪婉臻說，不是很熟悉曉薇姐的女兒狀況，但自己在跑地方行程時，好幾次遇到，一開始是兩個女兒都出來，後來只有姊姊出來，也因年輕、漂亮，大家對她很耳目一新。
洪婉臻表示，曉薇姐昨天交保，後續會是怎樣，她不是很清楚。在地每個想要選舉的人已經陸續開始有些動作、拜票，不奇怪也不意外，她樂見愈來愈多人來中正萬華參選，是非常好的現象，一起來為中正萬華服務。
