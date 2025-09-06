應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市議員應曉薇（中）涉京華城容積率貪汙案，羈押禁見1年，台北地方法院昨裁定應曉薇3000萬元交保，戴上電子腳鐐後，在親友的陪伴下步出台北地方法院，面對媒體記者的提問，她雙手合十不發一語離去。記者許正宏／攝影
大罷免後，民進黨不只內閣與黨務人事改組，今也啟動全國22縣市巡迴座談，繼上午首站基隆，下午來到第二站北市。國民黨北市議員應曉薇涉案昨交保，是否交棒女兒選2026，綠議員談及跑行程有遇到好幾次。

兼任民進黨黨主席的總統賴清德下鄉聽取各地民意，也有選戰固樁意味，他在民進黨秘書長徐國勇陪同下，今天下午先後到訪景美福興宮、萬華廣照宮。賴約3時抵達廣照宮，現場民眾大喊總統好，中正萬華議員洪婉臻、劉耀仁等民代都到場。賴等人參拜完，再與賴題字匾額「神威顯赫」合照。

洪婉臻受訪回應，黨中央有找他們下午3時30分到黨部開會，就是要多傾聽地方聲音。今天是普渡大日，總統不僅跑景美的廟，也來萬華非常著名的廣照宮，就是要跟鄉親多互動、多見面，也要聽鄉親的聲音，這是非常良善的互動，歡迎總統能常來地方走走。

她說，廣照宮對面有非常多民眾，都是要一睹總統，也希望跟總統有近距離接觸，最重要是民眾有滿多話想跟總統講。例如在地里長趁這機會趕快拿帽子讓他簽名，希望跟總統近距離接觸。

至於2026市議員選舉，中正萬華議員應曉薇涉京華城案昨交保，在此之前，她女兒也有在地方走動，交棒意味濃厚？洪婉臻說，不是很熟悉曉薇姐的女兒狀況，但自己在跑地方行程時，好幾次遇到，一開始是兩個女兒都出來，後來只有姊姊出來，也因年輕、漂亮，大家對她很耳目一新。

洪婉臻表示，曉薇姐昨天交保，後續會是怎樣，她不是很清楚。在地每個想要選舉的人已經陸續開始有些動作、拜票，不奇怪也不意外，她樂見愈來愈多人來中正萬華參選，是非常好的現象，一起來為中正萬華服務。

兼任民進黨主席的總統賴清德今啟動全國22縣市巡迴座談，下午來到北市萬華廣照宮上香。記者林佳彣／攝影
兼任民進黨黨主席的總統賴清德今下鄉聽取各地民意，下午來到萬華廣照宮，許多民眾在場為了一睹賴。記者林佳彣／攝影
民進黨北市中正、萬華議員洪婉臻今說，在地每個想要選舉的人已經陸續開始有些動作、拜票，不奇怪也不意外。記者林佳彣／攝影
兼任民進黨主席的總統賴清德今啟動全國22縣市巡迴座談，下午來到北市萬華廣照宮上香。記者林佳彣／攝影
