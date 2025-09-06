GCTF立陶宛舉辦海外工作坊 聚焦強化供應鏈韌性
外交部指出，駐立陶宛台灣代表處於4日至5日與美國駐立陶宛大使館、立陶宛外交部及非政府組織，在立陶宛舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）海外工作坊，聚焦強化供應鏈韌性議題，展現台灣持續貢獻國際社會的決心與行動力。
外交部發布新聞稿指出，駐立陶宛台灣代表處與美國駐立陶宛大使館、立陶宛外交部及非政府組織「公民韌性倡議」（Civic Resilience Initiative, CRI）合作，於立陶宛首都維爾紐斯舉辦「全球合作暨訓練架構」海外工作坊，聚焦強化供應鏈韌性議題。
活動邀集台灣、立陶宛、美國、帛琉共和國及日本產官學界代表，針對「供應鏈再思考」、「創新與靈活度」及「公私協力」等3大主題進行討論；帛琉共和國司法部長Jennifer Olegeriil分享帛琉共和國抵禦經濟脅迫的經驗，駐歐盟兼駐比利時代表李淳也線上發表專題演講，探討地緣政治緊張下的經濟韌性。
外交部表示，駐立陶宛代表王雪虹於開幕致詞時指出，民主國家正面臨威權經濟脅迫挑戰，台灣願與各國分享經驗，共同建構更具韌性的供應鏈，美國駐立陶宛大使麥唐納（Kara McDonald）、立陶宛外交部次長普拉奈維丘斯（Julius Pranevičius）及CRI主席TomasKazulėnas也在致詞中強調，民主國家應加強合作以提升供應鏈安全。
外交部指出，本次活動吸引近110人參與，與會者涵蓋多國產官學界，展現各國對供應鏈韌性議題的高度重視；自2015年創立以來，GCTF已發展為國際能力建構的重要平台，此次為第2度於立陶宛舉辦海外活動，展現台灣持續貢獻國際社會的決心與行動力。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言