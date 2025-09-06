日澳重申台海和平穩定重要性 林佳龍表達感謝並歡迎
日本與澳洲昨天在東京舉行外交、國防部長出席的「2加2」會談，會後發表共同聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性。外交部長林佳龍今天指出，對日本及澳洲持續重視台海和平表示感謝並歡迎。
日澳「外交國防2加2」會談昨天在東京舉行。日方出席者是外務大臣岩屋毅、防衛大臣中谷元；澳方出席者是外交部長黃英賢（Penny Wong）、副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）。
外交部今天發布新聞稿，指出會後發表聯合聲明重申台海和平穩定攸關世界安全繁榮，並敦促透過對話和平解決兩岸問題，聯合聲明也針對中國在東海、南海以及日本周邊海空域日益強勢的軍事挑釁行為表達高度擔憂，強烈反對任何企圖以武力或脅迫片面改變現狀的行徑，日澳雙方並嚴重關切中俄加強軍事合作以支援俄羅斯侵略烏克蘭。
外交部表示，當前威權主義國家持續向外擴張，挑戰以規則為基礎的全球秩序，已造成國際局勢動盪不安，台灣身為印太區域負責任的成員，將繼續深化與日本、澳洲等理念相近夥伴的合作，共同捍衛自由、民主及法治等普世價值，為守護台海及全球的和平、穩定與繁榮做出貢獻。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言