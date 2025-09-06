「零日攻擊」導演嗆告國民黨 凌濤：直球對決堅持揭弊

「零日攻擊」導演羅景壬被國民黨舉行記者會揭獲多項補助，羅發表聲明正式提告國民黨。國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤今表示，國民黨每一次記者會檢驗都有憑有據，從國人關心的超思雞蛋案、再到農業部前部長陳吉仲的報告補助檢驗，司法都一再判定正義勝利，這次也將再次直球對決，為民揭弊是必須堅持的道路。

凌濤說明，「為人民看緊荷包、為國家守護正義」，本次的訴訟他將奉陪到底，並透露已委任外界稱號「金牌律師」的吳柏宏作為辯護律師，力求正義伸張。

國民黨發言人鄧凱勛表示，真正企圖藉由司法手段製造寒蟬效應、堵住合理監督聲音的正是羅景壬導演。羅導演口口聲聲強調「只要拿出證據，都可以合理質疑」，而審計部的資料，不就是最有力、最具說服力的證據嗎？人民期待在野黨能強力監督執政者，任何敢於濫用權力、濫用就安基金的人事物，就必須接受全民監督。

國民黨副發言人康晉瑜表示，無論「零日攻擊」、「三日通牒」再到現在「十八日提告」，國民黨始終站穩監督腳步，憑證據說話、憑客觀事實公評，不會被司法濫訴干擾。

康晉瑜表示，人民真正在意的是，為何本該用於勞工朋友身上的就業安定基金有如此高額的不符目的使用？根據審計部的公開調查報告，不符目的過五成經費高度集中在三支影音？這些被政府不當運用的公家資源集中於特定群體，才是在野監督、民眾在乎的大事。 導演羅景壬。聯合報系資料照

