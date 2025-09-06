電器業者送家電助災民、維修也打折 卓榮泰表謝意

2025台北3C電器空調電腦影音展在台北世貿舉行，行政院長卓榮泰今天說，感謝台北市電器商業同業公會協助颱風丹娜絲災後重建，除了送除濕機、冰箱、洗衣機等家電製品到災區，甚至家電維修也提供很大的折扣。

台北3C電器空調電腦影音展5日起至8日在台北世貿中心舉行，卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝、台北市電器商業同業公會理事長廖全平等人陪同下參訪展場；卓榮泰一共參訪14間業者，在參觀販售卡拉OK機攤位時也一展歌喉，並將歌詞改編為「你是我用生命所愛的台灣、唯一所愛的台灣」。

卓榮泰說，今天參訪展場，主要就是要代表政府以及災區民眾，感謝台北市電器商業同業公會協助颱風丹娜絲災後重建，除送除濕機、冰箱、洗衣機等家電製品到災區，甚至提供很大的家電維修折扣。

卓榮泰表示，政府也已編列災後的特別預算，將會有更廣泛、更多元的各方面預算來協助。

立法院會日前已三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模新台幣600億元。卓榮泰說，政院下週會送出攸關普發現金、支持產業的因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，希望立院開議後能儘速通過，讓行政團隊整體有更廣泛、更多元的預算，支持更多產業、照顧更多民生。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所（指揮所）8月19日曾透過新聞稿說明，經濟部已媒合並彙整愛心物資業者，提供家電及寢具予受災戶，共計18家業者響應捐助，累計捐贈7項家電合計930台、寢具計5288件。

