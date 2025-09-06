電器業者送家電助災民、維修也打折 卓榮泰表謝意
2025台北3C電器空調電腦影音展在台北世貿舉行，行政院長卓榮泰今天說，感謝台北市電器商業同業公會協助颱風丹娜絲災後重建，除了送除濕機、冰箱、洗衣機等家電製品到災區，甚至家電維修也提供很大的折扣。
台北3C電器空調電腦影音展5日起至8日在台北世貿中心舉行，卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝、台北市電器商業同業公會理事長廖全平等人陪同下參訪展場；卓榮泰一共參訪14間業者，在參觀販售卡拉OK機攤位時也一展歌喉，並將歌詞改編為「你是我用生命所愛的台灣、唯一所愛的台灣」。
卓榮泰說，今天參訪展場，主要就是要代表政府以及災區民眾，感謝台北市電器商業同業公會協助颱風丹娜絲災後重建，除送除濕機、冰箱、洗衣機等家電製品到災區，甚至提供很大的家電維修折扣。
卓榮泰表示，政府也已編列災後的特別預算，將會有更廣泛、更多元的各方面預算來協助。
立法院會日前已三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模新台幣600億元。卓榮泰說，政院下週會送出攸關普發現金、支持產業的因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，希望立院開議後能儘速通過，讓行政團隊整體有更廣泛、更多元的預算，支持更多產業、照顧更多民生。
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所（指揮所）8月19日曾透過新聞稿說明，經濟部已媒合並彙整愛心物資業者，提供家電及寢具予受災戶，共計18家業者響應捐助，累計捐贈7項家電合計930台、寢具計5288件。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言