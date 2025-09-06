快訊

「原來從小就這樣」 江祖平再爆龔益霆獸行：我沒什麼好失去的

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

電器業者送家電助災民、維修也打折 卓榮泰表謝意

中央社／ 台北6日電

2025台北3C電器空調電腦影音展在台北世貿舉行，行政院長卓榮泰今天說，感謝台北市電器商業同業公會協助颱風丹娜絲災後重建，除了送除濕機、冰箱、洗衣機等家電製品到災區，甚至家電維修也提供很大的折扣。

台北3C電器空調電腦影音展5日起至8日在台北世貿中心舉行，卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝、台北市電器商業同業公會理事長廖全平等人陪同下參訪展場；卓榮泰一共參訪14間業者，在參觀販售卡拉OK機攤位時也一展歌喉，並將歌詞改編為「你是我用生命所愛的台灣、唯一所愛的台灣」。

卓榮泰說，今天參訪展場，主要就是要代表政府以及災區民眾，感謝台北市電器商業同業公會協助颱風丹娜絲災後重建，除送除濕機、冰箱、洗衣機等家電製品到災區，甚至提供很大的家電維修折扣。

卓榮泰表示，政府也已編列災後的特別預算，將會有更廣泛、更多元的各方面預算來協助。

立法院會日前已三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模新台幣600億元。卓榮泰說，政院下週會送出攸關普發現金、支持產業的因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，希望立院開議後能儘速通過，讓行政團隊整體有更廣泛、更多元的預算，支持更多產業、照顧更多民生。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所（指揮所）8月19日曾透過新聞稿說明，經濟部已媒合並彙整愛心物資業者，提供家電及寢具予受災戶，共計18家業者響應捐助，累計捐贈7項家電合計930台、寢具計5288件。

災後 卓榮泰 丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／卓榮泰參觀電器展 現場高歌展現好歌喉

普發萬元最快10月起動 卓榮泰：在台永居外籍人士也納入

影／立法院開議前賴總統會見綠委 莊瑞雄：氣氛融洽

產業界受匯率衝擊 卓榮泰請金管會研提遠期避險金融商品

相關新聞

直擊！賴清德拜廟藏維安危機 人群「居高臨下」看總統

今天是中元節，賴清德總統今天赴北部各廟參拜，雖然行程並未公開，不過不少媒體都有掌握消息到場採訪，而現場支持者也相當多，但...

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

大罷免後，民進黨不只內閣與黨務人事改組，今也啟動全國22縣市巡迴座談，繼上午首站基隆，下午來到第二站北市。國民黨北市議員...

基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

賴清德總統下鄉今天首站基隆與民進黨民代閉門座談，會中各議員發言踴躍，提出很多應興應革建言，與會議員轉述，會中看不出火藥味，...

前哨戰？賴清德赴藍營大票倉參拜 新人緊跟搶曝光

賴清德總統今天赴北部各廟參拜，下午選擇到文山區福興宮參拜，該廟董事長高昌倫過去有深藍背景，但其子高揚凱近年由藍轉綠將投入...

檢視大罷免 吳思瑤：勿跟民意斷裂、勿跟基層黨意脫鉤

民進黨立委吳思瑤今天說，大罷免給民進黨最深刻的檢視，就是行政與立法間出了什麼問題，「不要跟民意斷裂，也不要跟基層黨意脫鉤...

「零日攻擊」導演嗆告國民黨 凌濤：直球對決堅持揭弊

「零日攻擊」導演羅景壬被國民黨舉行記者會揭獲多項補助，羅發表聲明正式提告國民黨。國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。