賴清德福興宮參拜 黨內市議員角逐者齊聚

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
賴清德總統今天前往景美十五份福興宮進行揭匾儀式並參香祈福，參拜後，與現場支持者揮手致意。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天在民進黨祕書長徐國勇、台北市議員王閩生、簡舒培等人陪同下，前往景美十五份福興宮進行揭匾儀式並參香祈福，黨內有意角逐大安文山區市議員的趙怡翔辦公室執行長劉品妡、民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文與十五份福興宮副總幹事高揚凱也一起出席。

其中高揚凱是福興宮主委高昌倫之子，棄藍投綠後，期盼爭取綠營2026年市議員提名，格外引人注目。

賴清德總統今天前往景美十五份福興宮進行揭匾儀式並參香祈福，參拜後，與現場支持者擊掌致意。記者胡經周／攝影
賴清德總統（左一）今天在民進黨祕書長徐國勇（右一）、台北市議員王閩生（左二）等人陪同下，前往景美十五份福興宮進行揭匾儀式並參香祈福，參拜後，牽著福興宮董事長高昌倫（右二）步下階梯。記者胡經周／攝影
