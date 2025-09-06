直擊！賴清德拜廟藏維安危機 人群「居高臨下」看總統
今天是中元節，賴清德總統今天赴北部各廟參拜，雖然行程並未公開，不過不少媒體都有掌握消息到場採訪，而現場支持者也相當多，但實際觀察現場維安似乎較鬆散，甚至媒體所站區域「居高臨下」看總統，若有心人士混入，維安恐會亮紅燈。
據了解，原先媒體被安排在廟外面，不過由於到場媒體眾多，經過相關單位協調後才改到廟裡面的戲台，加上賴總統拜今天廟行程並未特別開採訪通知，不過媒體詢問黨秘書長徐國勇行程為何不公開，徐還反問「都不公開，你們怎麼會知道？」
記者實際觀察，景美十五份福興宮地勢較低，四周又有大樓，而媒體則被安排在廟對面戲台，賴總統進場時則從戲台旁邊走道進入，然而上方並沒有遮擋，若有心人士刻意混入維安恐有危險。
FB留言